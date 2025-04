Dybala, la Roma trema: assalto di una big della Liga, è addio

Paulo Dybala può lasciare la Roma a fine stagione: assalto di una big della Liga pronta a sfruttare la clausola rescissoria

Sei gol e tre assist in 24 presenze di Serie A. In Europa League, invece, appena due le reti in 11 presenze. Sono i numeri di Paulo Dybala in questa stagione con la maglia della Roma, non certo la sua migliore. Un’annata travagliata quella dei giallorossi, con tre cambi di tecnico ed una svolta arrivata solo con Claudio Ranieri, insediatosi a novembre sulla panchina della Roma.

Con il testaccino alla guida della squadra, anche Dybala ha ritrovato lo smalto perduto, con Ranieri che ha saputo gestirlo egregiamente, almeno fino all’infortunio che l’ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Ora è di nuovo fondamentale nel progetto della Roma ma la squadra ha anche saputo dimostrare di poter fare a meno dell’argentino.

D’altronde in estate sembrava certa la sua partenza e così i giallorossi sul mercato hanno acquistato chi in teoria avrebbe dovuto prendere il suo posto, Matias Soulé. Ed invece l’argentino ex Juve e Frosinone è rimasto per gran parte della stagione a scaldare la panchina e solo nelle ultime settimane ha trovato lo spazio che gli competeva, riuscendo anche ad essere decisivo come nell’assist per l’1-0 di Shomurodov nella sfida contro il Verona.

Addio Dybala, Soulé presente e futuro

Insomma, Soulé non sta facendo rimpiangere Dybala che ha peraltro finito la stagione dopo l’operazione decisa per risolvere definitivamente il problema al tendine semitendinoso sinistro che avrebbe potuto tormentarlo per diverso tempo. La Roma sta quindi imparando a fare a meno del suo numero 21, quasi come se fossero le prove generali di un passaggio di consegne che stavolta potrebbe arrivare la prossima estate.

Dybala si trova bene a Roma, l’ha espresso a chiare lettere ma per lui potrebbe aprirsi una nuova prospettiva, sicuramente allettante. Un suo illustre connazionale l’ha inserito nella lista della spesa: ci riferiamo all’Atletico Madrid di Simeone. Il Cholo potrebbe perdere Griezmann in estate, con il francese diretto verso la MLS, ed avrebbe indicato proprio in Dybala il sostituto perfetto per la sua squadra.

Atletico Madrid paga la clausola: la Joya va da Simeone

In estate, insomma, il suo nome potrebbe tornare d’attualità nei saloni del mercato. Già nel luglio scorso sembra fatta per il suo addio ma poi la Joya decise di restare in giallorosso. Stavolta, con l’Atletico Madrid a bussare alla sua porta, il finale potrebbe essere decisamente differente.

I colchoneros, peraltro, non dovrebbero trattare il suo acquisto con la Roma. Come ha spiegato Fabrizio Romano, nel rinnovo siglato lo scorso gennaio – aumento di stipendio fino ad otto milioni potenzialmente spalmabili – c’è anche una clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per il mese di luglio.

L’Atletico Madrid considera la Joya un’opportunità unica per il suo talento, leadership ed esperienza internazionale ed i buoni uffici di Simeone oltre al progetto ambizioso biancorosso potrebbero essere decisivi per far scegliere la strada di Madrid a Dybala. L’Atletico, peraltro, ha nel mirino anche Cristian Romero, difensore del Tottenham, ed Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, per una squadra sempre più argentina.