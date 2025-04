Juve, dopo Huijsen un’altra pesante beffa: questo big finisce al Napoli

Juve, arriva un’altra clamorosa beffa dopo Huijsen: un gioiello lasciato andare troppo in fretta è esploso ed ora va al Napoli

Accompagnare i giovani talenti al calcio professionistico dalla Primavera, valorizzandoli e dando loro l’opportunità di arrivare poi nel calcio del conta. Con questa idea è nata la Juve U23, poi ribattezzata in Next Gen, la seconda squadra della società bianconera militante in Serie C.

Un vero e proprio serbatoio per la prima squadra ma anche per i bilanci attraverso le cessioni in grado di generare plusvalenze dal duplice obiettivo. Da un lato far respirare i conti e dall’altro finanziare, poi, le campagne acquisti della prima squadra. La missione sta riuscendo a metà: nell’ultima sessione estiva di mercato la Juve ha incassato cifre notevoli per la cessione dei suoi talenti cresciuti in casa.

Basti pensare a Dean Huijsen, ceduto al Bournemouth per 15 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita, ma anche a Matias Soulé passato alla Roma in cambio di 25 milioni di euro fino a Moise Kean, finito alla Fiorentina per 18 milioni. Tre cessioni che con il sennò del poi non si sono rivelate proprio lungimiranti.

Da Soulé a Kean ed Huijsen: le “cessioni sbagliate” della Juve

Nelle casse sono entrati quasi 70 milioni ma se Soulé solo nell’ultimo periodo a Roma sta mostrando il suo talento, Kean è il vice cannoniere della Serie A e con i suoi gol sta spingendo i viola a lottare per la qualificazione alla Champions League e per la Conference.

Huijsen, invece, è diventato tra i migliori difensori della Premier League tanto da attirare l’attenzione di Real Madrid e Chelsea pronte a sborsare circa 60 milioni per il suo cartellino. Insomma, una beffa tremenda considerato come la difesa bianconera per i tanti infortuni abbia costretto Giuntoli ad intervenire lo scorso gennaio acquistando Kelly – dal rendimento non proprio eccelso – e Renato Veiga.

Se Huijsen è senza dubbio alcuno uno dei grandi rimpianti dello scorso mercato e di una gestione sportiva del club che sta lasciando diverse perplessità alla dirigenza, c’è un altro calciatore che si sta ammirando con nostalgia e rammarico.

De Winter, esploso al Genoa e nel mirino del Napoli: lo vuole Conte

Si tratta di Koni De Winter, difensore classe 2002 in forza al Genoa migliorato in modo esponenziale nel corso di questa stagione. Il 22enne belga ha all’attivo 21 gare di campionato con tre gol a corredo, a dimostrazione di quanto sia anche efficace in zona gol.

Una grande crescita per il calciatore che ha lasciato la Juventus nell’estate del 2022. Difensore centrale di piede destro, può giocare sia al centro in una difesa a tre che a quattro ma all’occorrenza anche terzino destro e mediano davanti alla difesa. Insomma un vero e proprio jolly che il Genoa vorrebbe tenere anche nella prossima stagione.

Il Napoli – su indicazione di Conte – però è già piombato sul calciatore che potrebbe lasciare la Liguria per una cifra di circa 18 milioni di euro. I partenopei hanno già bloccato Marianucci ma cercano un centrale già pronto ed accanto al nome di Solet dell’Udinese ecco la new entry del Grifone. E per la Juve che l’ha ceduto per 12 milioni possono solo crescere i rimpianti, soprattutto se dovesse imporsi anche in una squadra rivale come quella partenopea.