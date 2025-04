20 milioni e arriva Milinkovic Savic: è pronto per il grande salto

Ha smesso i panni del fratello e si è preso il suo spazio, tra i pali e nelle storie di questo campionato. Vanja Milinkovic Savic saluta Torino da protagonista, per 20 milioni di euro

Si è sempre detto che per diventare davvero grandi bisogna prima passare dal fango. Quello degli errori, delle panchine, delle etichette scomode. Vanja Milinkovic-Savic quel fango se l’è scrollato di dosso con una lentezza ostinata, quasi testarda.

Gli hanno dato del fratello d’arte per anni, come se bastasse la genetica a spiegare chi sei in campo. Poi, a 28 anni, ha risposto alla sua maniera: con quattro rigori parati su cinque e un campionato giocato da gigante. Letteralmente e metaforicamente.

C’è stato un momento in cui sembrava destinato a rimanere lì, nel limbo dei “potrebbe ma non riesce”. E invece eccolo, Vanja. Con quella faccia da duro e i guantoni che hanno tolto le castagne dal fuoco al Torino in più di un’occasione. Non è stata una stagione buona: è stata La stagione. Quella che ti cambia lo sguardo degli altri. E soprattutto, quella che ti cambia la carriera.

Per chi ha seguito la Serie A quest’anno con un minimo d’attenzione, il nome di Milinkovic-Savic è stato una costante tra i migliori. Non per colpi da copertina, ma per quella solidità che i portieri maturi sanno trasmettere anche solo stando in piedi tra i pali. Vanja ha avuto riflessi, freddezza, continuità. Ha avuto il guizzo giusto nei momenti giusti.

E no, non si parla più solo di quel cognome così pesante, condiviso con Sergej, oggi a godersi il caldo saudita. Il protagonista è diventato lui. La ribalta è tutta sua. Anche perché non capita spesso che un portiere del Torino finisca nel taccuino delle big italiane (e non solo). E stavolta non è per hype o promesse: è per meriti. Reali, concreti.

Milinkovic Savic, clausola e sirene: le squadre che potrebbero prenderlo

Nel calcio esistono i contratti, ma esistono anche le occasioni. E quella che riguarda Vanja Milinkovic Savic ha un numero ben preciso: 20 milioni. È la cifra scritta nero su bianco nella clausola del suo contratto, in scadenza 2027. Una cifra che oggi, per quello che ha dimostrato, sembra quasi bassa. Anzi, è bassa. Non lo diciamo noi, lo suggerisce il mercato, lo sussurrano gli intermediari.

Chi ha bisogno di un portiere, serio e pronto, fa bene a guardare lì. Il Napoli, che continua a fare melina sul futuro di Meret. La Lazio, che ha scoperto Mandas ma non può ancora farne un dogma. Il Milan, incerto come non mai sulla permanenza di Maignan. Ma la verità è che Vanja potrebbe star bene ovunque. E forse proprio per questo, non starà più dove sta.

Torino lo ha cresciuto, ma ora è tempo di andarsene. Non per mancanza di gratitudine, ma per ambizione. Un portiere così, oggi, ha il dovere di mettersi in discussione altrove. Ha il diritto di puntare in alto. Adesso è un portiere completo. Forte tra i pali, efficace in uscita, glaciale dagli undici metri. Uno che non cerca più approvazione, ma conferme.

Si dice spesso che i portieri raggiungono la piena maturità tardi. Ma quando ci arrivano, restano lì per un bel pezzo. Ecco perché chi prende Vanja oggi, prende anche il suo domani. E magari si accorgerà di aver fatto un affare, prima ancora di rendersene conto.