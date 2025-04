Fantaconsigli di formazione per la 34ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 34ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Calhanoglu a Gudmundsson: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: è l’ora di Calhanoglu

Per la porta il nostro Claudio Mancini si affida a Di Gregorio da ex contro il Monza. Può ritornare a portare un cleansheet in una sfida che appare molto facile sulla carta. Un altro ex anche in difesa, con il nome di Cuadrado contro il suo Lecce. L’Atalanta vuole chiudere il discorso qualificazione Champions. A centrocampo può essere l’ora di Calhanoglu che non segna dalla 28a giornata. Infine è Lukaku il nome scelto per l’attacco, con il Napoli in piena corsa scudetto.

🔹 Di Gregorio (Juventus) – Occasione ideale per sperare in un cleansheet contro la sua ex squadra.

🔹 Cuadrado (Atalanta) – Anche lui da ex potrebbe far male al Lecce. Nome stuzzicante per questo turno.

🔹 Calhanoglu (Inter) – I fantallenatori aspettano un suo gol che manca da qualche giornata. L’Inter ha bisogno di lui.

🔹 Lukaku (Napoli) – Il Napoli sogna lo scudetto e Big Rom deve colpire. In casa può esaltarsi.

🚀 I consigli di Antonio Papa: fiducia a Soulé Per Antonio Papa è Butez il nome giusto per la porta in questa giornata. Il Como potrebbe continuare il periodo positivo contro un Genoa salvo. In difesa ancora Atalanta, con Bellanova, l’altro esterno a disposizione di Gasperini. Sta benissimo e i fantallenatori si stanno godendo i suoi assist. A centrocampo può essere Pasalic il nome giusto, massima fiducia alla Dea che se la vedrà contro un Lecce in difficoltà. Infine massima fiducia a Soulé contro l’Inter, può essere lui il più pericoloso della sfida.

🔹 Butez (Como) – A caccia di un cleansheet che può arrivare in una gara senza nulla in palio con il Genoa.

🔹 Bellanova (Atalanta) – Va schierato nella sfida casalinga col Lecce, può portare ancora bonus.

🔹 Pasalic (Atalanta) – Sa far male a squadre come il Lecce. Vuole proseguire nel buon momento di forma personale.

🔹 Soulé (Roma) – Trasferta difficile con l’Inter ma momento di forma super. Gli va data fiducia.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: il ritorno di Castro

In porta Carnesecchi è la scelta di Mariangela, che dà fiducia all’Atalanta. Per la difesa spazio a Pavlovic, che contro il Venezia ha chance di esaltarsi. Quello di Da Cunha può essere un nome valido a centrocampo, con il Como che non ha più nulla da perdere contro un Genoa salvo. Infine, in attacco, potrà diventare l’ora del ritorno di Castro, in campo con l’Udinese per ritrovare il gol.

🔹 Carnesecchi (Atalanta) – Molte probabilità di cleansheet nella sfida casalinga contro il Lecce.

🔹 Pavlovic (Milan) – Da modificatore e perché no, da gol, nella partita contro il Venezia a caccia di punti disperati.

🔹 Da Cunha (Como) – Reduce da un assist, può proseguire il momento positivo in casa contro il Genoa.

🔹 Castro (Bologna) – Può tornare in campo contro l’Udinese e i fantallenatori sperano in un gol.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: dentro Pulisic

L’esperto Lorenzo Cantarini si affida a un esotico Montipò in porta per la sfida casalinga contro il Cagliari. Gara salvezza che può esaltarlo e magari portare un cleansheet. In difesa è Kalulu il nome selezionato, contro un Monza praticamente retrocesso e mai pericoloso a livello offensivo. Dentro Pulisic a centrocampo, che contro il Venezia vuole tornare a segnare. Infine, in avanti, è Lookman il giocatore scelto, anche lui a secco da fin troppe giornate.

🔹 Montipò (Verona) – Nome stuzzicante contro il Cagliari senza Piccoli. Utile soprattutto per il mod.

🔹 Kalulu (Juventus) – Da mod è perfetto contro l’ultima in classifica. E chissà che non possa portare anche a un gol.

🔹 Pulisic (Milan) – I fantallenatori cercano il suo gol in una sfida contro il Venezia che cerca punti disperatamente.

🔹 Lookman (Atalanta) – Manca il gol da troppo tempo, grande occasione in casa contro il Lecce.