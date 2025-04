Inter e lo spettro dei “zero tituli”: la presa di posizione di Marotta con Inzaghi

Inter, dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia c’è lo spettro di una stagione da “zeru tituli”: la decisione della dirigenza su Inzaghi

Due sconfitte consecutive, come mai accaduto in questa stagione. Il ko contro il Bologna arrivato in pieno recupero con la rete di Orsolini ha mandato di traverso l’uovo di Pasqua ai tanti tifosi nerazzurri visto l’aggancio in classifica del Napoli al primo posto. Il tracollo nel Derby ha spento definitivamente i sogni di Triplete da parte dei nerazzurri.

La Coppa Italia è di fatto già sfumata ed ora l’Inter deve concentrarsi sugli altri due obiettivi da perseguire, lo scudetto e la Champions League. Ed a tal proposito sono fondamentali le prossime due gare di Lautaro e compagni: domenica a San Siro arriva la Roma in piena corsa per il quarto posto mentre mercoledì si volerà a Barcellona per l’andata della semifinale.

Insomma, un vero e proprio tour de force che preoccupa non poco l’ambiente nerazzurro ma anche tutti ad Appiano Gentile. L’Inter vista nelle ultime due gare è apparsa un po’ sulle gambe, stanca dal punto di vista fisico per i troppi minuti accumulati. E non ha aiutato qualche infortunio di troppo nei ruoli chiave, con le alternative mostratesi non all’altezza della prima squadra.

Inter, lo spettro dei “zero tituli”: il nervosismo di Inzaghi

Un problema di non poco conto per Inzaghi che è apparso molto nervoso e ieri è stato protagonista di un discorso chiaro alla squadra prima dell’allenamento. Il tecnico, d’altronde, si era speso in prima persona nell’indicare il Triplete come obiettivo alla portata, poi trasformatosi nel poker con l’aggiunta del Mondiale per Club.

Ed invece dall’euforia per la consapevolezza di poter vincere tutto, si è passati al timore di poter perdere tutto. Già, passare dal Triplete a “zero tituti” è un attimo ed in un calcio dove conta solo il risultato, beh, la differenza è sostanziale. La squadra è ora concentrata sul finale di stagione ed in vista della Roma Inzaghi può contare anche sui numeri. Da quando allena l’Inter, infatti, non ha mai perso tre gare di fila e non vuole certo iniziare ora.

Inzaghi, la dirigenza ha deciso: cosa accadrà in caso di zeru tituli

Come dicevamo, lo spettro di una stagione da “zero tituli”, è più forte che mai. Una eventualità che in Viale della Liberazione non viene nemmeno menzionata ma se dovesse accadere, non sarebbero fatti drammi. Nella fattispecie, non sarebbe in programma alcun tipo di ribaltone in panchina.

Simone Inzaghi, infatti, è visto come il profilo ideale per raggiungere grandi traguardi sia nel presente che in futuro. Ecco perché la proposta di un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 a 7 milioni di euro l’anno non sarà rimangiata. La proposta è lì e tale rimarrà, con Inzaghi che può sentirsi sicuro del suo posto.

D’altronde la dirigenza nerazzurra ritiene evidenti i suoi meriti sia dal punto di vista sportivo che in tema di bilancio, con il suo zampino nella chiusura in attivo dello stesso. Ecco perché Inzaghi deve concentrarsi unicamente sul campo e sui risultati da centrare.