Hummels, altro che addio: la decisione che spiazza tutti – Esclusiva

Mats Hummels, altro che addio: il tedesco cambia idea per una decisione che spiazza davvero tutti

Il suo arrivo a settembre da svincolato per dare più robustezza ad una difesa apparsa in difficoltà. E così la Roma, dal mercato dei parametri zero, ha pescato il meglio possibile: Mats Hummels, fresco di finalista della Champions League con il Borussia Dortmund.

Insomma, non proprio l’ultimo dei principianti per i giallorossi, con i Friedkin che hanno ingaggiato anche Hermoso, ex Atletico Madrid, e corteggiato un’estate intera da Napoli e Juve senza poi affondare il colpo. Due difensori dalla comprovata esperienza, due calciatori che non avevano certo bisogno di presentazioni.

Il finale della storia, però, è noto a tutti. Hermoso, quello più utilizzato tra i due nella prima parte di stagione, a gennaio è volato al Bayer Leverkusen. Hummels, invece, ha dovuto sopportare le panchine a ripetizione con Juric mentre con Ranieri è stato impiegato ad intermittenza rispondendo sempre presente quando chiamato in causa.

Hummels e l’annuncio del ritiro: la nuova situazione

Lo scorso 5 aprile l’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato: un viaggio straordinario, come l’ha definito tedesco, che terminerà con la maglia della Roma indosso, la sua ultima di una carriera davvero gloriosa.

Hummels, quindi, da calciatore professionista vestirà la maglia della Roma per l’ultima volta probabilmente nella passerella finale della 38ma giornata, l’epilogo di un campionato che la Roma ha trasformato in avvincente, con una lotta per il quarto posto insperata. Proprio nella gara odierna ha rilanciato forte la sua candidatura battendo a domicilio l’Inter con una prova netta e convincente.

Hummels è rimasto in panchina per tutta la gara come ormai accade da settimane. Sembra proprio che il tedesco, quindi, avrà i suoi ultimi minuti da calciatore con la maglia giallorossa ma il suo futuro potrebbe non essere lontano dalla Capitale e dalla Roma.

Nuovo ruolo per Hummels: sarà ancora a Roma

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la dirigenza a Trigoria e dintorni stia valutando una possibile posizione all’interno dei quadri dirigenziali del club. Il difensore volerà in Germania per sistemare alcune situazioni familiari ma sembra proprio che per Hummels sia pronto un ruolo di rappresentanza.

Insomma, i Friedkin dopo aver dato un ruolo di senior advisor a Claudio Ranieri che in estate lascerà la panchina per sedersi dietro ad una scrivania, sono ora pronti ad internazionalizzare ancor di più la rosa con un calciatore di esperienza come lo è il tedesco che ha oltre 20 anni di carriera alle spalle.