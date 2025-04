Inter-Allegri, contatto! Una richiesta rischia di bloccare tutto – ESCLUSIVA

Il sogno Triplete si allontana e l’Inter si ritrova a un bivio inatteso. Allegri osserva da lontano, ma il tempo per decidere potrebbe non bastare

Il calcio sa essere crudele come pochi altri mestieri. Si lavora duro per mesi, poi basta una settimana storta e tutto si sgretola sotto i piedi. È un po’ quello che sta succedendo all’Inter. Fino a pochi giorni fa, sembrava che il cielo fosse nerazzurro sopra l’Europa: si parlava di Triplete come se fosse un appuntamento col destino. E invece no. Il calcio, quello vero, non fa sconti a nessuno.

Nel giro di tre partite, tutto è cambiato. Prima il ko contro il Bologna, poi il tracollo nel derby con il Milan, infine l’ennesima delusione casalinga contro la Roma. Una specie di catena di disastri che ha sgonfiato l’entusiasmo, incrinato certezze, e riaperto interrogativi che sembravano messi nel cassetto per sempre.

Giusto dieci giorni fa, il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi sembrava una mera questione burocratica. Bastava mettere una firma, un brindisi veloce e via verso nuovi traguardi. Oggi, invece, la situazione è tutta un enorme punto interrogativo.

Non è solo la società a interrogarsi: anche lo stesso Inzaghi sta riflettendo sul suo futuro. Ha fatto sapere in modo chiaro che, per restare, servono garanzie vere. Non solo parole, ma una rosa più profonda, capace di reggere il peso di una stagione lunga, piena di partite decisive una dietro l’altra. Altrimenti potrebbe tornare ad ascoltare quelle sirene che, puntualmente, arrivano dall’Inghilterra.

Allegri-Inter, il contatto c’è: il dettaglio che complica tutto

Tra le varie ipotesi che si fanno largo nei corridoi di Viale della Liberazione, ce n’è una che stuzzica parecchio. Non è una voce campata per aria: il nome è sulla bocca di tutti, anche se a bassa voce. Massimiliano Allegri.

L’ex tecnico della Juventus, attualmente senza panchina dopo la fine burrascosa della sua seconda esperienza bianconera, è alla finestra. Cerca un progetto serio per ripartire e, inutile girarci attorno, l’Inter sarebbe la destinazione ideale per rimettersi in carreggiata.

Secondo quanto ha raccolto la nostra redazione, il contatto tra Marotta e Allegri c’è già stato. Un primo approccio, una telefonata, una chiacchierata per capire umori e intenzioni. E da parte del tecnico livornese sarebbe arrivato un “sì” di massima. Però – e qui sta il nodo – non senza condizioni.

Allegri non vuole trovarsi, a giugno, a mani vuote mentre altri treni passano, visto che di treni nella sua “stazione” ce ne sono parecchi. Per questo motivo ha chiesto all’Inter di formalizzare già adesso un preaccordo. Non solo una promessa, ma una firma vera e propria, un impegno concreto.

Da parte di Marotta e soci, però, questa strada oggi è quasi impercorribile. Primo, perché il destino di Inzaghi è ancora da valutare e poi perché ci sono partite troppo importanti all’orizzonte per creare ulteriori tensioni.

Risultato? Un grande corteggiamento che rischia di restare solo una bella suggestione. L’Inter ha messo Allegri in cima alla lista delle preferenze, ma non può garantirgli subito quello che chiede. Allegri, dal canto suo, deve decidere se aspettare, correndo il rischio di restare al palo, o guardarsi intorno, visto che a quanto pare anche tifosi delle altre squadre lo accoglierebbero a braccia aperte.

ho da ieri sera la tl piena di allegri alla roma, che mi son perso? cancello la foto creata? pic.twitter.com/NERCfRq6dJ — SIR CLAUDIO IS BACK 🟡🔴 (@VincenzoASR06) April 28, 2025

Nel calcio, a volte, il tempismo è tutto. E questa storia rischia di insegnarlo ancora una volta.