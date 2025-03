Simone Inzaghi guarda al futuro: sta per “liberarsi” una big di Premier

Il magic moment di Simone Inzaghi potrebbe avere il suo sbocco in Premier League: c’è una big del campionato inglese che potrebbe mandar via l’allenatore…

Simone Inzaghi sta vivendo il momento migliore della sua carriera da allenatore. L’Inter, sotto la sua guida, è ormai una realtà consolidata tra le grandi d’Europa e in questa stagione sta dimostrando di poter puntare a tutto. Ma mentre i nerazzurri inseguono un altro scudetto e sognano la Champions, iniziano a circolare voci sempre più insistenti sul futuro del tecnico piacentino.

Quando Inzaghi ha preso in mano l’Inter, c’era chi dubitava che fosse l’uomo giusto per il dopo-Conte. Oggi, quei dubbi sono un lontano ricordo. I nerazzurri giocano un ottimo calcio, hanno trovato una solidità impressionante e sono in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Eppure, il calcio è fatto di cicli e questo potrebbe essere l’ultimo anno di Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

Il fascino della Premier League è innegabile. Il campionato inglese offre visibilità, competizione ai massimi livelli e, ovviamente, stipendi da capogiro. Per un allenatore come Inzaghi, che ha dimostrato di saper gestire squadre ambiziose, potrebbe essere il momento giusto per fare il grande salto.

Nelle scorse settimane avevamo parlato di un possibile interesse del Manchester United per Inzaghi ma al momento appare difficile che, per quanto possa finire male questa stagione, i Red Devils decidano di dare il benservito a Ruben Amorim, preso a suon di milioni a gennaio e arrivato a prendersi una situazione molto drammatica già senza di lui.

Per questo motivo appare difficile che sia lo United a provarci con l’allenatore italiano, idem squadre come Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City che sembrano ancora salde nelle mani dei rispettivi allenatori. C’è un’altra grande del calcio inglese che però non se la sta passando così bene e l’anno prossimo potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Inzaghi e il Tottenham: un progetto in cerca di un leader

La Premier League strizza l’occhio a Inzaghi e, tra i club che potrebbero fare un tentativo, c’è il Tottenham Hotspurs. Gli Spurs stanno vivendo una stagione travagliata e l’avventura di Ange Postecoglou sembra avviarsi verso una fine prematura. Se l’australiano dovesse lasciare Londra, chi potrebbe raccogliere il testimone? Tra i nomi in lizza, quello di Inzaghi è tra i più caldi.

Il Tottenham ha bisogno di ripartire. Dopo l’era Antonio Conte, la scelta di affidare la squadra a Postecoglou sembrava promettente, ma la stagione si sta rivelando più complicata del previsto. Gli Spurs rischiano di chiudere fuori dalle posizioni europee e la dirigenza sta già valutando alternative per la prossima stagione.

Inzaghi rappresenterebbe un profilo ideale per rilanciare il Tottenham. Ha esperienza internazionale, sa valorizzare i giocatori e ha dimostrato di poter competere su più fronti. Inoltre, il suo stile di gioco potrebbe adattarsi bene alla Premier, con un calcio verticale e aggressivo che potrebbe esaltare le qualità dei giocatori.

Molto comunque dipenderà da come si concluderà la stagione nerazzurra. Se l’Inter dovesse conquistare uno o più trofei, potrebbe essere il momento perfetto per chiudere un ciclo vincente e cercare una nuova sfida, magari con il “grande scippo” di Massimiliano Allegri, stimato e corteggiato da Marotta e pronto a rimettersi in gioco in una grande sfida.