Inter, i numeri che condannano Inzaghi: che tracollo dallo scorso anno

Simone Inzaghi rischia di perdere tutto e alcune statistiche stanno mostrando il motivo del tracollo dell’Inter: tutti i numeri nel dettaglio

Da Triplete a Zero Tituli, questo è il rischio che sta correndo l’Inter in questo finale di stagione. La paura di vincere e poi di perdere tutto. Sensazioni che stanno strozzando la squadra di Inzaghi, diventata lenta, prevedibile, pensante e soprattutto vulnerabile. Non si tratta solo di stanchezza, ma anche di tanti piccoli errori che sono stati commessi, dalla dirigenza ai calciatori in campo.

Sbagli che sono costati cari in Coppa Italia, con il Milan che ha vinto il derby, che potrebbero aver condizionato definitivamente la lotta scudetto (Napoli a +3) e che rischiano di far diventare una mattanza il doppio incrocio con il Barcellona. Le colpe sono di tutti e dopo lo strepitoso anno passato, le differenze sono più nette ed evidenti che mai.

Inter, che crollo dopo un anno: i dati più allarmanti

Ci sono delle statistiche di campo, che ancor di più rendono chiari i problemi dell’Inter. Prima ancora della stanchezza, degli infortuni e del mercato, sono questi i pensieri che attanagliano Simone Inzaghi. Grazie all’ausilio di Sky Sport, è stato possibile approfondire una serie di numeri legati alle prestazioni interiste.

Tra i dati più preoccupanti, quello legato ai primi tempi non vinti. Quest’anno, l’Inter non è stata avanti alla fine del primo tempo per ben 19 volte, contro le 8 dello scorso anno pre scudetto e le 4 post titolo. Per 9 volte la squadra ha subito più di 2 gol, mostrando più di qualche lacuna difensiva. La passata stagione lo score recitava 4 volte pre titolo e una sola volta dopo il successo.

I gol da palla inattiva incassati? 7 quest’anno e 4 nella passata stagione. Alcuni di questi sono stati decisivi, come quello nello scontro diretto con il Napoli. Ancora più impressionante il dato relativo alle reti subite negli ultimi 10 minuti: ben 11 questa stagione, contro appena 3 l’anno passato. A testimonianza di come stanchezza e poca concentrazione abbiano influito sulla squadra.

Infine l’aspetto legato al primo gol incassato, vale a dire per quante volte l’Inter è passata in svantaggio: 11 nell’annata in corso, contro appena 2 pre titolo e 2 post titolo in quella trascorsa. Numeri inequivocabili che mostrano quanto l’Inter sia stata vulnerabile quest’anno, forse per il tentativo di vincere tutto, ritrovandosi ora con il rischio di rimanere a mani vuote.