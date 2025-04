Serie A, risultati posticipi 34ma giornata: doppia frenata europea – SerieAnews

Serie A, i risultati dei posticipi della 34ma giornata: doppia frenata nelle squadre in lotta per la Champions e c’è anche un colpo salvezza

La 34ma giornata di Serie A si chiude con i posticipi del lunedì, in un turno davvero anomalo, che si è sviluppato solo su due giorni per il rinvio di Atalanta-Lecce di venerdì scorso e la giornata di lutto per i funerali di Papa Francesco andati in scena sabato. Tre le gare in programma, due pareggio, due frenate per le squadre in lotta per l’Europa ed una vittoria pesantissima in chiave salvezza.

Udinese-Bologna 0-0: i felsinei frenano

Udinese salva da tempo e con i remi in barca, reduce da quattro sconfitte consecutive, Bologna reduce dalla vittoria contro l’Inter nella domenica di Pasqua e dalla finale di Coppa Italia raggiunta. I felsinei sono in lotta per il quarto posto, devono rispondere alla Juve ma non trovano mai le occasioni giuste per bucare la porta friulana.

E così, in un lunedì pomeriggio, finisce senza acuti la sfida in terra friulana. L’Udinese torna a fare punti e sale a quota 41, il Bologna scivola in quinta posizione con 61 punti, a -1 dalla Juve quarta.

Lazio-Parma 2-2: Pedro salva i biancocelesti

Il Parma a caccia di altri punti salvezza dopo la pesantissima vittoria contro la Juve, la Lazio per l’aggancio alla Juve al quarto posto. Ed invece le due formazioni si dividono un punto a testa in un finale davvero clamoroso. Pronti via ed al 3′ Ducali in vantaggio con Ondrejka. Il centrocampista è scatenato e ad inizio secondo tempo realizza la sua doppietta personale.

Sembra fatta ma la Lazio esce fuori ed a togliere le castagne dal fuoco a Baroni ci pensa l’eterno Pedro. Il gol al 79′ ad accorciare le distanze, poi la rete del pari al minuto 84′ su assist di un Pellegrini sempre più decisivo.

La Lazio sale a quota 60, a pari punti con la Roma ed a -2 dalla Juve quarta. Il Parma invece sale a quota 32, a +7 sulla zona retrocessione.

Verona-Cagliari 0-2: vittoria pesantissima

Una sfida salvezza quella tra Verona e Cagliari nel posticipo del monday night. Una gara che, forse, valeva più per il Cagliari e sono proprio i sardi a portare a casa tre punti pesantissimi.

La gara si sblocca alla mezz’ora con l’eterno Pavoletti che apre le marcature e ripaga la fiducia di Nicola che ha puntato su di lui per la squalifica di Piccoli. Il Verona non reagisce e così in pieno recupero i sardi chiudono la storia con Deiola su assist di Gaetano. Prima, però, all’85’ il Verona era rimasto in 10 per il rosso a Ghilardi.

Dopo due sconfitte consecutive il Cagliari torna a far punti e vola a quota 33, +8 sulla zona retrocessione scavalcando in classifica anche il Verona. Scaligeri, invece, al secondo ko di fila e fermi a 32 punti.