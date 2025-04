Inter, arriva il sostituto di Taremi: dall’Inghilterra sicuri dell’accordo

L’Inter avrebbe in mente il sostituto di Taremi per la prossima stagione: dall’Inghilterra sono sicuri del prossimo colpo dei nerazzurri per il calciomercato

La stagione dell’Inter rischia di complicarsi notevolmente in questo finale, con l’eliminazione in Coppa Italia, il secondo posto in campionato e la difficilissima sfida contro il Barcellona in Champions League. Dal sogno Triplete al rischio di rimanere senza alcun titolo. Un pericolo dettato da una squadra stanca, da ricambi non all’altezza e, dunque, da un mercato fallito.

Tra i colpi più deludenti della scorsa estate in casa Inter c’è sicuramente quello di Mehdi Taremi. In molti si sarebbero aspettati un rendimento ben diverso dall’attaccante che aveva saputo trascinare il Porto più volte anche in Europa e che, a parametro zero, sembrava a tutti un ottimo colpo. Un rincalzo perfetto per Thuram e Lautaro, da affiancare ad Arnautovic. E invece no.

Taremi ai saluti, dall’Inghilterra sicuri di David

Il centravanti ha ampiamente deluso le aspettative, segnando appena 3 gol totali e rendendosi protagonista in negativo di prestazioni ben al di sotto della sufficienza. L’unica rete realmente importante della sua stagione, quella al Milan in Supercoppa, salvo poi perdere quella finale con una rimonta clamorosa dei rossoneri.

Prima e dopo il buio, con l’Inter che lo lascerà partire in estate. Chi sarà il suo sostituto? I nomi hanno già iniziato a circolare e il portale inglese Team Talk, avrebbe riferito di un interessamento nei confronti di Jonathan David. Per anni accostato al Napoli e più recentemente anche alla Juventus, l’attaccante del Lille è in scadenza di contratto.

Autore di 25 gol in questa stagione, arriverebbe in nerazzurro ancora una volta a parametro zero. L’ennesimo colpo gratuito di Marotta, che spera di non fallire questa volta. Bisognerà poi stabilire le cifre del contratto e quelle dei suoi agenti, ma il classe 2000 sembra il nome indicato per rinforzare l’attacco dell’Inter a disposizione di Simone Inzaghi.

Un nome che ringiovanirà la rosa e che potrebbe realmente diventare un’alternativa credibile ai due titolarissimi e inamovibili attaccanti interisti, che sono arrivati stremati in questo finale di stagione. La palla passerà alla dirigenza nerazzurra, che dovrà muoversi per battere la concorrenza, ponendo già ora le basi, nella speranza di ottenere risultati positivi in queste ultime partite che chiamano all’impresa sportiva.