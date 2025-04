Juventus, scelto il sostituto di Cambiaso: arriva dalla Liga

La Juventus già ragiona in vista del mercato per la prossima stagione: Cambiaso sembra destinato al Manchester City, dalla Liga arriverà il suo sostituto

Qual è il valore reale di un quarto posto? Per la Juventus, in questo momento, rappresenta molto più di un semplice piazzamento in classifica: è il lasciapassare per la prossima Champions League, ma anche la chiave che potrebbe aprire o chiudere molte porte sul fronte mercato.

A Torino, ogni punto conquistato profuma di futuro e condiziona le mosse di una dirigenza chiamata a fare scelte nette. Il progetto di rinnovamento è già in moto, ma senza l’Europa che conta potrebbe rallentare, se non addirittura cambiare forma. È in questo contesto incerto e delicato che prende corpo una pista spagnola tutt’altro che secondaria, che potrebbe riscrivere le gerarchie sulla fascia sinistra.

Cambiaso verso l’addio: c’è il Manchester City di Guardiola

Tra le uscite più pesanti previste in casa Juve c’è quella di Andrea Cambiaso, nome sempre più caldo sul taccuino di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ne apprezza la duttilità e il dinamismo, qualità che ben si sposano con le esigenze di un sistema fluido come quello del Manchester City.

I contatti ci sono e si fanno sempre più fitti. L’interesse inglese non è solo un’indiscrezione di mercato: è una possibilità concreta che a Torino stanno valutando con attenzione, consapevoli che la sua eventuale cessione porterà inevitabilmente a cercare un sostituto affidabile, pronto, ma anche in linea con i parametri economici del club.

Fran Garcia nel mirino: la Juve prepara un colpo in difesa

La rifondazione della rosa bianconera non si limiterà a un reparto: la Juventus si muoverà su più fronti durante la prossima estate, ma la difesa sarà uno degli ambiti in cui si cercherà di intervenire con decisione. Ed è qui che entra in scena Fran García, laterale sinistro del Real Madrid.

Classe ’99, cresciuto nella cantera blanca, ha trovato maggiore spazio del previsto in questa stagione, soprattutto per via degli infortuni di Ferland Mendy. Nonostante alcune prestazioni altalenanti, il suo profilo ha attirato l’interesse della Juventus, che lo sta seguendo con attenzione da settimane.

La dirigenza bianconera lo considera un giocatore con margini di crescita importanti, e l’idea sarebbe quella di prelevarlo in prestito, un’opzione gradita anche al Real nel caso in cui Mendy dovesse rientrare stabilmente in squadra o se il club dovesse acquistare un nuovo terzino.

In Spagna sono convinti che un’esperienza lontano dal Bernabéu, in un contesto meno asfissiante ma comunque competitivo come la Serie A, possa giovare sia al ragazzo che al club. Inoltre, il suo stile – fatto di corsa, aggressività e propensione offensiva – sembra cucito su misura per la fisicità e il ritmo del calcio italiano.

Garcia alla Juve, quando si può chiudere l’affare

I contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Cambiaso. Il nome di Fran non è l’unico sul taccuino bianconero, ma al momento è tra quelli che stuzzicano di più la fantasia degli uomini mercato della Juve.

Resta da capire quale sarà la strategia del Real e quanto spazio il giocatore potrà ancora ritagliarsi nella rotazione di Ancelotti da qui a fine stagione. A volte, basta un incastro fortunato per cambiare la traiettoria di una carriera. Fran García ha il potenziale per fare bene, ma servono minuti, fiducia e un contesto in cui possa sbagliare senza essere schiacciato dal peso delle aspettative.

Torino potrebbe essere quel posto. Ma siamo solo all’inizio: il mercato, come sempre, scriverà il finale. E se davvero Cambiaso dovesse volare verso Manchester, sarà interessante scoprire se il vuoto lasciato da lui sarà colmato da un giovane madrileno in cerca di spazio e riscatto.