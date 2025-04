Osimhen, c’è una pista sempre più calda: De Laurentiis pensa anche a uno sconto!

Victor Osimhen lascerà il Napoli e sarebbero emerse novità sulla possibile destinazione finale: De Laurentiis avrebbe anche pensato a uno sconto

L’avventura di Victor Osimhen con il Napoli si è già conclusa lo scorso settembre, ma il contratto dell’attaccante nigeriano, legalmente, è ancora di proprietà del club partenopeo fino al 2026. L’attuale capolista del campionato, ovviamente, lascerà partire definitivamente il centravanti, nella speranza di trovare una società disposta ad acquistarlo seriamente e non a mercato finito.

Al Galatasaray Osimhen sta vivendo una stagione super e sta trascinando il club verso la conquista del titolo in Turchia a suon di gol. Il suo futuro, però, sembra lontano da Istanbul, nonostante si sia trovato benissimo in questi mesi. Il sogno nel cassetto resta la Premier League, ma le squadre inglesi dovranno trovare il coraggio di spendere 75 milioni, seppur per un giocatore che fa la differenza.

Osimhen e l’ipotesi Arabia Saudita: lo scenario dello sconto

La pista calda in queste ore è nuovamente quella legata alla Saudi Pro League. Se Osimhen aprisse a un passaggio verso l’Arabia Saudita, il patron De Laurentiis sarebbe persino disposto a fare uno sconto all’Al-Hilal, la società araba in vantaggio per acquistare il giocatore.

Il piano prevedrebbe di abbassare la richiesta economiche da 75 a 65 milioni di euro, ma a una condizione: l’acquisto dovrà avvenire entro giugno. Non si accetteranno proroghe e il motivo è presto detto, dato che il Napoli avrebbe la possibilità di muoversi prima sul mercato in entrata per rinforzare la rosa. L’obiettivo del presidente De Laurentiis, infatti, è avere la rosa pronta all’80% per il ritiro di Dimaro con inizio al 12 luglio.

Non facile, ma la programmazione sarà immediata, una volta terminato questo campionato così entusiasmante anche per gli azzurri. E proprio Osimhen potrebbe essere coinvolto in queste operazioni in uscita, che aiuteranno sicuramente il club. Andrà capita la volontà del centravanti, più spinto verso la Premier e il ritorno nei top 5 campionati, piuttosto che gli stipendi milionari della Saudi Pro League.

Un tema sul quali tornerà più avanti il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente è al momento concentrato a stare al fianco della squadra in questo finale di stagione rovente, che potrebbe realmente portare il Napoli a vincere il suo quarto scudetto, a distanza di solamente due anni dal precedente trionfo con Luciano Spalletti in panchina.