Dovbyk, Ranieri l’aveva detto: ora non ci sono più dubbi, decisione presa

Artem Dovbyk ed il momento complesso della sua avventura giallorossa: Claudio Ranieri l’aveva detto un mese fa, ora arriva la decisione definitiva

“Da lui mi aspetto tanto, deve reagire, deve far vedere che giocatore è. Credo in lui, ma lui deve credere in noi: abbiamo un modus di giocare aggressivo, con determinazione“, queste le parole di Claudio Ranieri pronunciate lo scorso 15 marzo in conferenza stampa nei confronti di Artem Dovbyk, bomber della Roma invitato di fatto dal tecnico ad essere più letale in zona gol.

Parole che evidentemente colpirono nel segno quelle della vigilia di Roma-Cagliari, partita poi decisa proprio da una sua rete. Due i gol consecutivi e sei punti fondamentali portati ai giallorossi, anche perché fu determinante anche nell’1-0 rifilato al Lecce il 29 marzo, dopo la sosta.

Due prestazioni convincenti e due reti che sembravano poter essere una vera svolta per il bomber arrivato in estate con i gradi di “pichichi” della Lega. Un investimento da oltre 30 milioni per la Roma che al momento ha fruttato solo 16 reti in 43 gare totali. Decisamente poco per un calciatore sbarcato a Fiumicino con ben altre prospettive ed attese.

Dovbyk, riconferma o addio? La posizione della Roma

Ranieri, come abbiamo visto, ha provato a pungolarlo ma al contempo ha anche utilizzato Shomurodov in alternativa, con l’uzbeko che addirittura è stato più incisivo e decisivo in alcune gare. Nella corsa al quarto posto serviranno eccome anche i gol del centravanti, all’asciutto da un mese.

Insomma, ci si aspetta un segnale da parte del bomber anche se potrebbe non bastare. Se gli alibi dell’ambientamento possono valere fino ad un certo punto, per Dovbyk sembrano essere arrivate le ultime chance per una riconferma in vista della prossima stagione.

La Roma sta infatti pensando di cedere dopo una sola stagione il bomber ucraino e puntare su altri elementi in estate, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Da Trigoria fanno sapere come il numero 9 non sia incedibile e sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte provenienti per lui in estate.

Futuro in Liga per il centravanti: la clamorosa opzione

Quale squadra potrebbe però ingaggiare Dovbyk? Un club già c’è. Il riferimento è al Girona, il club che l’ha visto imporsi nel grande calcio europeo. In Catalogna ha lasciato tanti ricordi ma anche una pesantissima eredità che non è stata colmata da Miovski ed Abel Ruiz, i due attaccanti ingaggiati per la sua sostituzione.

La mancanza di gol è stato uno dei maggiori problemi del Girona in questa stagione e Míchel accoglierebbe volentieri ed a braccia aperte l’attaccante ucraino. L’ucraino, infatti, conosce alla perfezione l’ambiente e non avrebbe problemi di integrazione.

Certo, Dovbyk dovrebbe trovare le giuste parole per riappacificarsi con i tifosi dopo le dichiarazioni al momento del suo addio. Ma davvero l’ucraino può essere una soluzione per il Girona? Il club catalano, qualora vi fosse la possibilità, si fionderebbe sul calciatore, provando ad ingaggiarlo.

Non è detto, però, che vi riesca. La Roma infatti vorrebbe monetizzare al massimo ed evitare soprattutto una minusvalenza. Ecco perché servirebbero almeno 25 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsene. Le ultime quattro di campionato, però, potrebbero cambiare il suo destino.