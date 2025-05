Juve, Giuntoli lavora al mercato estivo: ha già trovato una soluzione – SerieAnews

La Juve già si prepara in vista dell’estate: il ds Giuntoli ha già trovato una soluzione, ecco il focus su uno dei reparti che merita maggiore attenzione

La sfida contro il Bologna sarà fondamentale per il finale di stagione ma anche e soprattutto per la prossima annata. I felsinei sono quinti in classifica ad un punto di distacco ed è un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions League. Sbagliare è assolutamente vietato, anche perché alle spalle di bianconeri e rossoblu vi sono le due romane e la Fiorentina pronte ad approfittare di ogni passo falso.

Inizia oggi, insomma, un mini campionato di quattro giornate dove chi sbaglierà meno si aggiudicherà la posizione tanto ambita, quella che conduce all’Europa che conta. Un piazzamento che per la Juve sarebbe l’obiettivo minimo ma le vicissitudini di questo campionato tengono ancora in bilico il futuro del club bianconero.

Il quarto posto è imprescindibile anche e soprattutto per gli investimenti da effettuare in vista della prossima stagione. Con i soldi della Champions, infatti, potrà essere evitato qualche sacrificio doloroso ed invece si potrà andare con maggiore decisione sui colpi utili per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Juve, gli “intoccabili” della difesa: si ripartirà da loro

Tutti i reparti saranno da rinforzare in vista della prossima stagione ma un’attenzione particolare sarà rivolta alla difesa, il tallone d’Achille della stagione, il reparto più martoriato dagli infortuni. Nelle scorse settimane un primo passo ufficiale è stato fatto: la decisione di riscattare dal Milan Pierre Kalulu, di certo uno degli acquisti con l’impatto migliore in stagione tanto che il club bianconero non ha mai pensato a nulla di diverso dal riscatto.

Il secondo passo è stato il rinnovo di contratto di Gatti: accordo trovato dopo i rumors di interessamento da parte del Napoli, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare in pochi giorni. Un accordo che però non chiude le porte ad una futura cessione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

La dirigenza è poi certa di ripartire da una delle colonne della difesa, Gleison Bremer. Il brasiliano sta completando l’iter riabilitativo dopo l’intervento al crociato e sarà pronto per il Mondiale per Club e di certo sarà il pilastro della difesa della prossima stagione, insieme a Kalulu se dovesse arrivare un tecnico con la predilezione dello schieramento a quattro.

Bagagli pronti o sotto esame: i punti interrogativi

Se per quanto riguarda Federico Gatti abbiamo già spiegato come una eventuale offerta da capogiro verrebbe presa in considerazione alla Continassa, discorso differente per quanto riguarda Renato Veiga. Il lusitano è arrivato a Torino con la formula del prestito secco dal Chelsea e non sarà certo semplice trovare un accordo con i Blues, una bottega da sempre molto cara.

Veiga, al momento, non fa parte dei piani del club londinese ma ugualmente potrebbe arrivare una richiesta troppo alta per il suo cartellino, senza possibilità di rinnovare il prestito come invece la Juve vuole fare con il PSG per Kolo Muani. Un discorso simile a quello di Gatti vale anche per Kelly, finito ko e pagato in inverno 20 milioni. Fin qui non ha proprio convinto, ecco perché dovesse arrivare una proposta interessante, l’ex Newcastle farebbe i bagagli.

Chi è destinato a partire è Andrea Cambiaso, soprattuto se il Manchester City dovesse tornare nuovamente alla carica. Cabal, invece, anche lui reduce dall’infortunio al crociato, vuole farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione.