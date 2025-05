Lookman, adesso è finita con l’Atalanta: sogno spezzato anche per una big di A

Lookman, il suo addio all’Atalanta adesso è certo: si arrende però anche una big di A, svelata la nuova destinazione dell’esterno

Ben 13 gol e cinque assist in 28 giornate di Serie A, cinque i gol in sette match di Champions League. Il rendimento di Ademola Lookman in questa stagione è stato semplicemente devastante. Un contributo significativo alla terza posizione della Dea in campionato che vale la qualificazione in Champions League al momento.

Eppure tutti ricordano l’incipit di questo campionato. Lookman decise di saltare la prima gara di campionato perché in trattativa con il Paris Saint Germain. Accordo trovato del calciatore con il club ma è mancato quello tra le due società, con la trattativa saltata poi definitivamente.

E così Lookman è rimasto all’Atalanta diventando sempre più decisivo accanto a Mateo Retegui. Il nigeriano, peraltro ha vissuto anche un momento difficile con Gasperini dopo l’eliminazione dalla Champions League dell’Atalanta. Il rigore sbagliato dall’esterno provocò la reazione furiosa dell’allenatore, con accuse pesantissime al suo numero 11 che replicò poi sui social.

Un momento di rottura che è poi rientrato, con le acredini messe da parte per il bene comune orobico ma anche con la promessa di un addio a fine stagione, con le parti costrette inevitabilmente a separarsi per incompatibilità.

Lookman saluta l’Atalanta: il club italiano che lo voleva

Il finale di stagione sembra regalare un’altra storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League con i conti che si tireranno alla fine. Il futuro di Gasperini è tutto da decifrare, con il tecnico che è quasi tornato sui suoi passi circa le parole di addio a fine stagione.

Sembra invece certo l’addio dell’esterno. Considera l’Atalanta ormai una parentesi chiusa ed in estate è pronto a dire addio. Lookman, peraltro, ha diverse proposte e vuole sicuramente compiere un passo in avanti nella sua carriera. In Italia il Napoli aveva effettuato un sondaggio come possibile sostituto di Kvaratskhelia ma il club che più si era interessato era la Juve.

I bianconeri, in vista della prossima stagione, potrebbero tornare nuovamente all’assalto del calciatore nigeriano anche se nelle ultime ore si è aperta quasi un’asta attorno al suo nome. L’Arsenal l’ha messo nel mirino, ma c’è un altro club che si è catapultato sul calciatore.

Barcellona su Lookman: è il piano B di Flick

Il Barcellona è in lotta per il Triplete e sta disputando una stagione che può diventare memorabile ma in vista della prossima stagione ci saranno comunque rinforzi che dovranno potenziare la squadra blaugrana. Il preferito del club culé è Nico Williams, il fenomeno dell’Athletic Bilbao e della Spagna.

Il calciatore, però, ha un costo di oltre 50 milioni di euro e la pista che porta al numero 11 basco si è complicata tremendamente. Da qui la decisione di virare su Lookman, un calciatore che ha un prezzo nettamente inferiore ed è possibile acquistarlo a circa 35 milioni di euro.