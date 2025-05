Theo Hernandez, un futuro già scritto: arriva l’offerta “che non si può rifiutare”

Theo Hernandez è uno dei calciatori più rappresentativi del Milan: il suo futuro è già scritto, arriva l’offerta da prendere al volo

Il futuro del Milan è tutto da scrivere. E ci riferiamo proprio ad ogni angolo possibile ed immaginabile che va dalla sfera calcistica con la squadra ancora impegnata sul campo a quella dirigenziale, con la figura ancora vacante del ds fino alla sfera del mercato.

Conceiçao ha come obiettivo il guadagnare il massimo possibile in questo finale di stagione: la qualificazione alla prossima Champions League è pressoché impossibile vista la distanza quasi abissale dal quarto posto ma almeno l’Europa League è alla portata. Una competizione che può arrivare anche attraverso la vittoria della Coppa Italia, con la finale in programma contro il Bologna il 14 maggio.

Un ultimo mese di stagione, quindi, da vivere con grande intensità, anche per poi tirare le somme. Sembra quasi certo l’addio dell’allenatore lusitano ma l’ex Porto vuole lasciare da vincitore, con due trofei in bacheca prima di affrontare una nuova avventura. L’ingaggio del nuovo ds sarà propedeutico anche alla scelta del tecnico oltre che per quanto riguarda il mercato.

Theo Hernandez, grana contratto con il Milan

Il Milan in entrata ha le idee ben chiare ma molto dipenderà dalla guida tecnica che dovrebbe essere un profilo italiano e di alto spessore, almeno stando agli ultimi rumors. Per quanto riguarda il mercato, invece, il tutto girerà intorno in primis al futuro dei calciatori attualmente nella rosa.

E tra questi c’è senza dubbio Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026. L’ultimo rinnovo è datato 2022 ed al momento i negoziati per il prolungamento non sono entri nel vivo. E chissà se mai accadrà, anche perché le posizioni sono distanti. Il francese chiede un aumento dell’ingaggio con cifre simili a quelle percepite da Rafa Leao, l’uomo più pagato della rosa.

La dirigenza rossonera, invece, non ha alcuna intenzione di allontanarsi troppo dagli attuali 4,5 milioni dialogando addirittura al ribasso. Va da sé che con queste premesse sembra impossibile trovare un accordo. Ecco perché non è escluso l’addio. Il terzino, peraltro, solo nell’ultima parte di stagione è tornato sui suoi livelli, dopo il cambio modulo deciso da Conceiçao e l’avanzamento a centrocampo del numero 19, con compiti prettamente offensivi.

Real Madrid all’assalto: la cifra sul piatto

La situazione contrattuale del francese ha acceso i riflettori in casa Real Madrid. Le merengues si stanno leccando le ferite dopo una stagione non certo da ricordare (sono stati comunque conquistati due trofei, la Supercoppa Europea e la Coppa Intercontinentale) e sono pronte ad una maxi rivoluzione estiva.

C’è da rinforzare le fasce e così, se a destra arriverà a parametro zero Alexander-Arnold dal Liverpool, a sinistra si guarda con interesse proprio a Theo Hernandez, acquistato nel 2017 per 24 milioni e ceduto ai rossoneri due stagioni dopo per 23 milioni.

Ora a Valdebebas sono convinti sia arrivato il tempo di riportare il cursore a casa, decisi anche ad approfittare della situazione contrattuale del calciatore. Non più di 20 milioni di euro, questa la cifra che il Madrid è disposto a mettere sul tavolo. E chissà che la volontà del calciatore ed il rischio del Milan di perderlo a parametro zero non possano produrre la fumata bianca.