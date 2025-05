Pisa in Serie A, non solo Tramoni: i nomi da tenere d’occhio per il prossimo Fantacalcio

Il Pisa è la seconda squadra ad aver ottenuto la promozione in Serie A e tra i giocatori da tenere d’occhio per il prossimo Fantacalcio non c’è solo Tramoni

Lo scorso weekend è diventato ufficiale: il Pisa ha ottenuto la matematica promozione in Serie A dopo 35 anni. I toscani guidati da Filippo Inzaghi, nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bari, sono riusciti a chiudere al secondo posto in classifica con due giornate d’anticipo, per via del ko dello Spezia contro la Reggiana.

I 9 punti di distanza a 2 giornate dalla fine non potranno essere recuperati e i nerazzurri hanno potuto festeggiare una storica promozione. Le ultime due gare saranno una formalità, con uno sguardo già al futuro in vista della prossima stagione. Insieme al Sassuolo cercheranno di vivere un’esperienza più che dignitosa nel massimo campionato, aspettando di conoscere la terza squadra che salirà attraverso i playoff.

Fantacalcio, il Pisa in Serie A: dove cercare i bonus

La squadra di Inzaghi è stata la seconda più prolifica di tutta la Serie B, con 59 gol segnati fino ad ora (la Cremonese è a 58 a due dalla fine, mentre il Sassuolo è primo a 78) ed anche la seconda miglior difesa con appena 32 gol subiti (meglio ha fatto solo lo Spezia con 29).

Anche gli amanti del Fantacalcio, dunque, hanno già iniziato a osservare i primissimi nomi da tenere d’occhio per le aste che verranno svolte tra agosto e settembre. Il primo che è balzato agli occhi di di tutti è chiaramente quello di Matteo Tramoni, autore di 13 gol e 3 assist in Serie B.

Ala destra italo-francese di 25 anni, è sicuramente lui il nome più appetibile, per ora, nel Pisa, in vista delle prossime aste. Sarà, con ogni probabilità, listato attaccante e rappresenterà il classico profilo adatto per completare il reparto offensivo.

Con 7 gol c’è poi Alexander Lind, classe 2002 che potrebbe guidare il club toscano anche in Serie A il prossimo anno. Andrà testato in un contesto come quello del massimo campionato, ma potrà sorprendere. Altra punta, con 6 gol segnati e 7 assist realizzati è Stefano Moreo, ma il suo contratto è in scadenza a giugno e 31 anni potrebbe non rimanere legato al club.

Dopo 4 reti risulta molto interessante anche Gabriele Piccinini, classe 2001 centrale di centrocampo. Potrebbe risultare un profilo appetibile per completare la rosa. Stuzzica tanto anche Simone Canestrelli. Il difensore classe 2000 con 3 gol e 3 assist può diventare il classico colpo a pochi crediti che può svoltare il reparto arretrato anche nella vostra Fantarosa.

Tutti nomi che andranno, ovviamente, rivisti in Serie A, senza fare follie. Inoltre, il Pisa farà mercato per rinforzarsi in vista della Serie A e le gerarchie potrebbero cambiare. I mesi estivi saranno così determinanti per capire le mosse migliori da fare con i toscani al Fantacalcio.