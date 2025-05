Roma, è l’ora di rinnovare Svilar: numeri simili ad Alisson. Con questo stipendio può andare via

Mile Svilar merita il rinnovo, i suoi numeri sono simili a quelli di Alisson ma il suo stipendio è il più basso della Roma: il rischio addio c’è

Quando nella stagione 2017/18 i tifosi della Roma si sono goduti le prestazioni di Alisson, sapevano di avere davanti agli occhi un fuoriclasse della porta. Il brasiliano, infatti, ha vinto tutto con il Liverpool e persino una Copa America con il Brasile, vincendo il premio di portiere del torneo.

Prestazioni di livello assoluto, che nella capitale non si sono più viste fino a questa stagione. Dopo anni di Rui Patricio, Daniele De Rossi a inizio anno ha puntato su Mile Svilar. Il serbo, nato in Belgio, ha resistito al disastro di inizio stagione, per esplodere definitivamente con Claudio Ranieri. C’erano alte aspettative sul suo conto e il classe ’99 le ha persino superate.

Svilar come Alisson, ora va rinnovato: il punto sul contratto

Approdato dal Benfica nel 2022, a Roma hanno colpevolmente impiegato quasi 3 anni per credere in lui. Una follia se si pensa che Svilar è il portiere delle big con più parate in questa stagione in Serie A (136 ndr), il secondo per percentuali di parate (79,4%) e quello con il maggior numero di cleansheet insieme a Meret (ben 14).

Proprio su questo dato, si avvicina tremendamente ad Alisson. Nell’annata d’oro, quella del 2017/18, il brasiliano chiuse con 22 cleansheet su 49 partite. Oggi, Svilar è arrivato a quota 18 su 48. Con altre 3 partite da giocare, il serbo toccherà quota 51 gare e se dovesse anche riuscire a mantenere la porta inviolata per almeno altre 2 di queste sfide, chiuderebbe con un clamoroso 20 su 51. Alisson raggiunse il 44,89% di cleansheet, mentre Svilar potrebbe arrivare al 39.2%.

Numeri davvero simili, che rendono ben chiaro come il rendimento del 25enne sia stato clamoroso in questa seconda fase della stagione. Perché non c’è da dimenticare un aspetto cruciale: quella Roma giocava la Champions League con una squadra fantastica e chiuse al terzo posto con 77 punti, dunque proteggere Alisson era anche più facile. Questa rosa è ben lontana da quei fasti.

La Roma attuale lotta per arrivare tra le prime 4, ma grazie a una rimonta folle, con giocatori più deboli rispetto a quelli di ormai 7 anni fa e con un inizio di stagione scioccante. Svilar, dunque, ha avuto un impatto ancora più determinante, forse, sulla Serie A. Ora andrà rinnovato, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma, soprattutto, prevede un ingaggio da appena 1 milione di euro.

Il portiere è tra i calciatori meno pagati della rosa, davanti a nomi come Nelsson, Sangaré e Salah-Eddine. Questo dato è eloquente e rende chiaro come la dirigenza giallorossa dovrà incontrarsi prima di subito con l’entourage del portiere, per evitare scherzi dal mercato.