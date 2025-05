Como sogna in grande: arriva il bomber da 30 gol

Il club lariano è stato senza dubbio la rivelazione di questa Serie A: ed ora si sogna in grande, pronto un super colpo da 30 gol a stagione

Chi avrebbe scommesso, a inizio stagione, che il Como si sarebbe ritrovato così in alto? Eppure, eccoci qui: cinque vittorie consecutive, una classifica che sorride con 45 punti e un decimo posto che profuma di stabilità. Ma soprattutto, una salvezza raggiunta con largo anticipo, segnale chiaro di un percorso solido e costruito con criterio.

Sul Lago non si parla più solo di restare a galla: si parla di crescita, di visione e, ora, anche di sogni in grande. E i sogni, si sa, a volte portano con sé nomi importanti.

Como, un progetto che punta all’Europa

Se c’è una cosa che al Como non manca, è la voglia di sorprendere. E non si tratta di frasi fatte o proclami vuoti: lo dimostrano i fatti. Dietro questo club c’è una proprietà forte, determinata, con le idee chiare. Il gruppo indonesiano che guida il Como ha già investito tanto, ma non ha intenzione di fermarsi.

L’obiettivo? Costruire, passo dopo passo, una squadra che non si limiti a sopravvivere in Serie A, ma che possa davvero ambire a giocarsela in alto, magari anche in chiave Europa.

Un progetto ambizioso, sì, ma ben piantato nella realtà. Con una struttura moderna, un’identità tecnica in costruzione e una base di tifosi sempre più coinvolta, il Como sta cercando di gettare le basi per qualcosa di duraturo. E per farlo, lo sanno bene, servono anche i nomi giusti. Volti che possano accendere la fantasia e cambiare l’inerzia di un gruppo, in campo e fuori.

Un’estate da protagonista: caccia ai campioni

La prossima finestra di mercato sarà decisiva. Il Como ha già messo in chiaro di voler essere tra le squadre protagoniste. Investimenti mirati, ma anche colpi ad effetto, per alzare l’asticella e dare un segnale forte al campionato. Non solo giovani da valorizzare, ma anche giocatori esperti, abituati a palcoscenici importanti.

In poche parole: gente che sappia cosa vuol dire prendersi la responsabilità nei momenti che contano. Ecco perché si parla già di profili internazionali, alcuni dei quali davvero sorprendenti. Tra suggestioni, trattative e sondaggi, il Como si sta muovendo sottotraccia ma con idee chiare. E una di queste conduce a un nome che in Italia ha lasciato un segno profondo.

Mauro Icardi, il sogno (possibile) di Fàbregas

È più di un’idea, è una suggestione che sta prendendo corpo. Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, è diventato un obiettivo concreto del Como. A volerlo fortemente è Cesc Fàbregas, che resterà alla guida tecnica anche nella prossima stagione e ha già comunicato alla dirigenza il suo desiderio: portare l’argentino sul lago.

Un’operazione ambiziosa, certo, ma non campata in aria. Icardi ha un forte legame con Como, dove possiede una residenza e ha trascorso diversi periodi della sua carriera. Un dettaglio non da poco, che potrebbe fare la differenza. Inoltre, dopo una stagione complicata in Turchia a causa di problemi fisici, il bomber sta valutando nuove soluzioni. E l’idea di tornare in Italia lo stuzzica parecchio.

Il Flamengo, altro club accostato all’attaccante, si è già tirato indietro ufficialmente. E così, tutte le attenzioni ora si concentrano sul Como, che sogna di fare di Icardi il proprio colpo da copertina. Sarà solo una suggestione estiva o davvero il primo passo di una nuova era?