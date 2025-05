Juventus, la mossa che rivoluziona l’attacco: sfida a due per il nuovo bomber

Il club bianconero scandaglia il mercato in vista della prossima stagione alla ricerca del nuovo centravanti. Il preferito arriva dalla Premier League ma c’è l’alternativa

La Juventus si prepara ad affrontare una finestra di mercato estiva cruciale, incentrata principalmente sul rafforzamento del reparto offensivo. Le strategie di acquisto dipenderanno in larga misura dalla posizione finale in classifica.

Una qualificazione alla Champions League garantirebbe maggiori risorse economiche, permettendo ai bianconeri di operare sul mercato senza dover sacrificare giocatori chiave. In caso contrario, sarà necessario valutare con attenzione ogni investimento.

Un attacco da rivoluzionare: Vlahovic e Kolo Muani in bilico

Il reparto offensivo della Juventus subirà cambiamenti significativi. Dusan Vlahovic, attualmente il giocatore più pagato della Serie A con un contratto in scadenza nel giugno 2026, è al centro di numerose speculazioni. Nonostante la stima del nuovo allenatore Igor Tudor, il rinnovo del contratto sembra improbabile, e la sua cessione in estate appare la soluzione più logica per evitare di perderlo a parametro zero.

Parallelamente, Randal Kolo Muani, arrivato in prestito dal PSG a gennaio, ha mostrato buone qualità, ma il suo futuro a Torino è incerto. Il PSG chiede almeno 50 milioni di euro per una cessione definitiva, una cifra che la Juventus potrebbe non essere disposta a investire senza la certezza di una qualificazione europea.

Rasmus Højlund: il grande obiettivo per l’attacco

Tra i principali candidati a sostituire Vlahovic, spicca il nome di Rasmus Højlund. Il giovane attaccante danese, ex Atalanta, non ha trovato spazio al Manchester United, dove ha realizzato solo 4 gol in 29 presenze di Premier League. La Juventus lo considera un profilo ideale per il proprio progetto, grazie alla sua esperienza in Serie A e al potenziale ancora da esprimere.

Tuttavia, per concretizzare l’operazione, il Manchester United dovrà prima trovare un sostituto, dato che ha individuato in Gyökeres dello Sporting Lisbona il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa, quindi, dipenderà dalla capacità dei Red Devils di concludere l’affare con lo Sporting.

Alternative sul mercato: Lookman e Retegui nel mirino

Oltre a Højlund, la Juventus sta valutando altre opzioni per rinforzare l’attacco. Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, è tornato di attualità dopo essere stato già accostato ai bianconeri in passato. Il nigeriano ha dimostrato grande potenziale in Serie A, ma l’Atalanta valuta il suo cartellino almeno 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per la Juventus.

Un altro nome sul taccuino dei dirigenti bianconeri è Mateo Retegui, attaccante italo-argentino e capocannoniere del campionato. Retegui è esploso definitivamente in questa stagione tanto da attirare su di sé le attenzioni di diversi club. Ed anche in questo caso potrebbero non bastare 40 milioni per ingaggiarlo.

La Juventus, quindi, si prepara a una sessione di mercato estiva intensa, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Le scelte finali dipenderanno da diversi fattori, tra cui la posizione in classifica e le trattative in corso con altri club. I tifosi bianconeri possono aspettarsi novità significative nei prossimi mesi, con la speranza di vedere una squadra ancora più competitiva nella prossima stagione.