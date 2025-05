Inter, incassi record per la Champions: Nico Paz e altri 3 colpi dal mercato

I nerazzurri hanno ottenuto degli incassi super per il raggiungimento della finale di Champions League e puntano a un calciomercato da sogno per l’estate

La finale di Champions League, un sogno soltanto immaginarlo a inizio stagione. L’Inter l’ha conquistata con merito e il prossimo 31 maggio si contenderà la coppa dalle grandi orecchie contro il Paris Saint Germain. Una finale inedita, come lo era stata nel 2023 contro il Manchester City. Mai queste due squadre si sono affrontate in Europa.

Per la prima volta dal 2004 non ci sarà un club spagnolo, tedesco o inglese a disputare la finale. Una gara che già trasuda storia ed epicità da ogni poro. Il traguardo della finalissima non ha solo un valore simbolico, ma anche economico. Gli incassi dei biglietti, quelli legati al raggiungimento della sfida stessa e gli sponsor, permetteranno al bilancio nerazzurro di crescere, per poter investire sul mercato.

Nico Paz e non solo: i colpi dell’Inter che sogna la Champions

Sarà un calciomercato importante quello dell’Inter in estate. I nerazzurri, infatti, dovranno rinforzarsi per rimanere ad altissimi livelli e migliorarsi ancora. L’età della rosa avanza e non tutti i calciatori hanno convinto appieno quest’anno, nonostante un rendimento complessivo così importante.

Il primo nome nella lista è sicuramente quello di Nico Paz. Un piccolo sogno estivo, che sarà però difficilissimo da trattare. Il Como non vuole cederlo, ponendo le basi per una seconda stagione di Serie A ancora più importante. Il giocatore, pur sicuramente lusingato dalla proposta, sta bene nel suo attuale club e almeno un’altra stagione potrebbe non muoversi.

Un altro profilo che stuzzica particolarmente è quello di Jack Raspadori. In uscita dal Napoli, potrebbe essere la chiave per una trattativa che coinvolgerebbe anche Frattesi. Anche qui, non sarà semplice trovare l’accordo tra le due rivali, ma possono essere poste delle basi.

Sicuro, invece, il colpo Sucic, mentre si avvicina quello legato a Luis Henrique del Marsiglia. Dopo la gara di Champions, è molto più vicino anche Koni De Winter, che era addirittura a San Siro, come testimoniato da una storia su Instagram. Le alternative in difesa rispondono ai nomi di Beukema, Solet e Lucumi.

Infine a centrocampo piacciono molto Ricci e Frendrup. Uno dei due potrebbe sostituire Asllani, il primo indiziato a lasciare la squadra al termine di questa stagione, a prescindere da come finirà quest’ultima.