200 milioni di euro: il Liverpool rifonda con gli acquisti italiani

Addii dolorosi, investimenti pesanti e tre nomi che l’Italia conosce bene. Il Liverpool si rifà il look con un mercato da 200 milioni e una strategia chiara: tornare grande, ma cambiando pelle. La rivoluzione comincia qui

Sarà un’estate di transizione per il Liverpool. Una stagione chiusa vincendo di nuovo la Premier League ma fuori ai quarti di Champions contro il PSG: un’eliminazione che Arne Slot ha definito letteralmente “uno shock”. Lo è stata, ma non al punto da cancellare tutto il buono fatto fin qui. I Reds restano un club pesante, ma sono di fronte a un ricambio generazionale serio. Alcuni addii saranno dolorosi, altri inevitabili. E non tutti porteranno incassi.

Ma la rifondazione era già nei piani, e l’estate che arriva servirà a metterla in pratica. Serviranno investimenti pesanti, e infatti si parla di un mercato da almeno 200 milioni di euro. L’idea è chiara: costruire la nuova ossatura senza snaturare la squadra, rilanciandola dove conta davvero.

Il primo nome che uscirà è quello di Trent Alexander-Arnold, promesso sposo del Real Madrid. Diverso il discorso per Salah e Van Dijk, che hanno appena rinnovato: resteranno, almeno per un altro giro. Loro saranno i leader della nuova fase, ma il Liverpool cambierà faccia. Profondamente.

E qui arrivano i nomi che fanno rumore anche in Italia. Perché alcuni degli obiettivi della nuova campagna acquisti sono ben conosciuti nel nostro campionato. Anzi, qualcuno ci è passato da poco. O è stato scaricato troppo in fretta.

Una strategia chiara: investire su giocatori giovani ma già pronti, puntando su profili che conoscono bene la Premier o che si sono formati in campionati tattici come la Serie A. E sì, molti di questi nomi arrivano da squadre di seconda fascia. Ma in un calcio dove i valori si scoprono sempre più tardi, è proprio lì che vanno cercati i nuovi top player.

Da Huijsen a Lookman: il Liverpool fa la spesa di “italiani”

Il primo della lista è Dean Huijsen, centrale difensivo olandese sbolognato dalla Juventus con leggerezza. Era stato dato in prestito alla Roma, poi via definitiva verso il Bournemouth. Lì è esploso. Adesso vale 60 milioni di euro, e il Liverpool se lo sta contendendo con il Real. Una di quelle storie che dalle parti di Torino rischiano di diventare un bel rimpianto.

Huijsen sarebbe il primo tassello della nuova difesa, un colpo giovane ma già pronto. La cifra è alta, ma i Reds hanno deciso di non lesinare: se serve, si spende. Il secondo nome è Milos Kerkez, terzino sinistro ungherese con un passato veloce al Milan, che l’ha dato via giovanissimo con troppa leggerezza. Ora gioca in Inghilterra, e al Liverpool piace parecchio. Dovrebbe prendere il posto di Tsimikas, in uscita. Anche qui, si parla di almeno 50 milioni di euro.

Poi c’è il nome che riguarda l’attacco, e anche questo fa rima con Serie A. Ademola Lookman, attualmente all’Atalanta, è uno dei profili che piacciono di più. Il Liverpool è pronto a sborsare altri 60 milioni per portarlo via da Bergamo. Non è una suggestione: l’interesse è concreto, e l’Atalanta è pronta ad ascoltare.

In totale, si arriva a una cifra vicina ai 200 milioni di euro: 60 per Huijsen, 50 per Kerkez, 60 per Lookman. E non è detto che siano gli unici. Il Liverpool vuole rifondare, ma farlo restando competitivo subito. Nessun anno zero, nessuna scusa.