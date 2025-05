Napoli sogna De Bruyne: centrocampo stellare, come giocherebbe con McTominay

Il ds Manna vuole regalare Kevin De Bruyne ad Antonio Conte: trattativa avanzata, scopriamo dove potrebbe giocare il belga

E quasi all’improvviso il sogno scudetto, peraltro sempre più vicino, è quasi passato in secondo piano di fonte alla clamorosa bomba di mercato. Il riferimento è naturalmente a Kevin De Bruyne ed alla possibilità che ha il Napoli di ingaggiarlo in estate.

Una trattativa emersa alla luce solo pochi giorni fa ma un’opzione su cui il Napoli sta lavorando a spari spenti ed in gran segreto da oltre un mese, con il club azzurro deciso a chiudere entro il 10 giugno, nella finestra extra dedica dalla Fifa.

Dal viaggio di Manna a Manchester per illustrare al calciatore il progetto con tanto di biennale con opzione per la terza stagione offerto all’arrivo a Napoli di Michele Lacroix, moglie del belga per visitare i primi appartamenti. Sono segnali di come la trattativa – seppur difficile – sia viva e che il Napoli punti al grande colpo.

La dirigenza azzurra sta sfruttando anche due testimonial d’adozione: in primis Dries Mertens, ormai napoletano d’adozione e poi Romelu Lukaku, uno dei migliori amici del trequartista e di stanza in azzurro. Gli azzurri, insomma, hanno sfoderato l’artiglieria pesante ed ora attendono la decisione finale di KDB, stuzzicato dall’idea di giocare ad alti livelli a Napoli.

De Bruyne, mister 313 assist in carriera: le sue peculiarità

Un De Bruyne in più nel motore non è proprio roba da tutti i giorni. Basti pensare come il centrocampista sia tra i più forti al mondo e nonostante gli ormai prossimi 34 anni è ugualmente in grado di fare la differenza. Tra i migliori assist man al mondo, sono 313 i passaggi vincenti realizzati in 770 gare con 187 gol a corredo.

Numeri impressionanti che spiegano quanto sia decisivo questo calciatore. Ma nello scacchiere tattico di Antonio Conte, dove potrebbe giocare De Bruyne? Partiamo dal presupposto che De Bruyne ha agito da trequartista in carriera ma si tratta di un calciatore molto duttile che in campo affronta le due fasi di gioco con grande naturalezza.

Gli inserimenti in area avversaria sono il suo piatto forte ma è abile anche nella finalizzazione e nella costruzione del gioco dal basso. Di fatto una evoluzione del centrocampista box to box che può giocare anche e soprattutto come mezz’ala.

De Bruyne, trequartista o mezz’ala: le posizioni del belga in azzurro

De Bruyne è abile nel palleggio e nella costruzione del gioco ma è preciso anche nei cambi di gioco e nell’ultimo passaggio senza dimenticare le conclusioni da lontano e la naturalezza con cui salta l’uomo. Il Napoli, in questa stagione, ha utilizzato il 4-2-3-1 poi diventato 4-3-3 ma anche il 3-5-2 all’occorrenza, così come un ibrido 4-4-2.

Inserire in squadra un calciatore come De Bruyne non è mai un problema, anzi; lo diventa decisamente per gli avversari. In un ipotetico 4-2-3-1, il belga andrebbe a ricoprire la posizione di trequartista alle spalle di Lukaku, con Politano a destra e magari il nuovo esterno che arriverà dal mercato sulla corsia mancina. Ed in mediana? McTominay e Lobotka per un centrocampo davvero pazzesca con molte soluzioni offensive nella faretra del tecnico.

Una soluzione, però, che potrebbe avere qualche scompenso tattico in fase di non possesso, considerato come McTominay non è un mediano puro come Anguissa. Piccola variante al 4-2-3-1 è ovviamente il 4-3-3 che vedrebbe De Bruyne nel ruolo di mezz’ala con McTominay e Lobotka play.

In un 3-5-2 il piano tattico della mediana sarebbe analogo: lo scozzese ed il belga mezz’ali ed il numero 68 regista davanti alla difesa. E naturalmente nelle varianti al 3-5-2 che prevedono il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 De Bruyne agirebbe in posizione più avanzata.