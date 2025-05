Roma, il casting per la panchina si riduce: fuori anche Allegri, si pensa ad uno straniero

I giallorossi sono sempre alla ricerca del nuovo tecnico per la prossima stagione: sfuma anche Allegri, prende quota l’opzione straniera

La telenovela riguardante la panchina della Roma si arricchisce di nuovi capitoli. Ed ormai non si può più restare indifferenti, come quelle soap opera che alla fine non riescono a non coinvolgerti. Il quarto posto agguantato dalla Roma fa sognare ad occhi aperti, anche perché i giallorossi sono in corsa con Lazio e Juve per un traguardo che sembrava inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

Il merito del capolavoro è senz’ombra di dubbio di Claudio Ranieri, autore di un altro miracolo in pochi mesi. Ecco, il testaccino ha mostrato cosa significhi avere un tecnico bravo e capace in panchina, quanto possa essere determinante nell’economia di una stagione. Ed il paragone con i suoi predecessori è impietoso per gli altri.

Un lavoro talmente superlativo quello di Ranieri che i Friedkin hanno anche chiesto a Sir Claudio di ripensarci e restare un altro anno in panchina. Niente da fare, però, con l’allenatore irremovibile sulla sua decisione di lasciare definitivamente il ruolo di tecnico e salire nelle stanze dei bottoni a Trigoria.

Roma, out Pioli ed Allegri: il casting continua

La caccia al nuovo tecnico è quindi iniziata ormai già da diversi mesi ma al momento non si è cavato un ragno dal buco. O, meglio, sono diversi i profili vagliati, con un casting vero e proprio che annovera quasi una quantità infinita di tecnici. Lo stesso Ranieri non si è sbottonato più di tanto sull’argomento, nonostante la scelta del nuovo allenatore dipenderà (anche) da lui, con Sir Claudio che avrà voce in capitolo.

I tifosi aspettano con ansia, gli addetti ai lavori cercano di scovare indizi e monitorare gli spostamenti dei Friedkin, avvistati qualche giorno fa in Svizzera, a St. Moritz. Intanto, però, sembra che già due big siano stati depennati dalla lista. Il primo è Stefano Pioli, profilo valutato per diverse settimane: tecnico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, semifinalista della AFC Champions League, tecnico apprezzato e capace di vincere, come già dimostrato al Milan con lo storico scudetto numero 18.

Un allenatore che non ha mai scaldato la piazza per quel passato biancoceleste un po’ come peccato originale. Depennato Pioli, stessa fine anche per Massimiliano Allegri, per settimane forse il candidato principale. Di sicuro il profilo più interessante, quello in grado di dare maggiori garanzie per quanto riguarda le vittorie, visto anche il suo curriculum con scudetti a iosa a Torino.

Roma, spunta l’ipotesi francese: c’è un favorito

Pioli ed Allegri, quindi, non saranno i prossimi tecnici della Roma. Già, ma chi siederà sulla panchina di una squadra che potrebbe disputare la Champions League nella prossima stagione? Una domanda quasi da un milione di dollari. Se Francesco Farioli dell’Ajax – 36enne in rampa di lancio che sta conquistando l’Europa intera – e Cesc Fabregas sono due opzioni molto valide, al momento c’è un’altra pista che sembra essere battuta dalla dirigenza.

Una strada che conduce direttamente a Patrick Vieira, ex centrocampista francese con un passato in Italia ed attualmente allenatore del Genoa. Un passato da tecnico a Nizza, subentrato a campionato in corso ad ALbrto Gilardino, è riuscito a conquistare una salvezza con grande facilità.

Propone un calcio offensivo basato su possesso e giro palla e gioca con il baricentro altro con il chiaro obiettivo di aprire varchi nella difesa avversaria per poi puntare con decisione. Nella sua carriera ha dimostrato di preferire la difesa a quattro puntando sul 4-3-3 oppure sul 4-2-3-1, i moduli più moderni al momento.