Roma, chi sarà il prossimo allenatore? Sfuma Pioli, c’è l’indizio sul grande favorito

La squadra giallorossa è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League ma già si pensa all’allenatore del futuro: sfumato Pioli, c’è un favorito chiaro

Come sostituire un tecnico che ha all’attivo una striscia di 19 risultati utili consecutivi? Un allenatore che ha preso la squadra nei bassifondi della classifica, ai limiti della zona retrocessione e l’ha portata al quarto posto in piena lotta Champions? Sono domande che si stanno ponendo anche e soprattutto i tifosi della Roma, i più preoccupati da un futuro al momento nebuloso.

La dirigenza giallorossa sta lavorando in vista della prossima stagione ma attende con ansia anche il piazzamento finale in questa Serie A. Sarà fondamentale capirlo anche perché avere in cassa o meno i premi Uefa derivanti dalla Champions League fa una bella differenza in sede di mercato e campagna acquisti.

Per quanto riguarda l’allenatore, invece, la garanzia è proprio Claudio Ranieri. Il tecnico arrivato al capezzale della Roma ed in grado di risollevarla tanto da essere sempre più idolo della tifoseria, una sorta di capopopolo. Il testaccino a giugno diventerà senior advisor del club e metterà bocca nella scelta del tecnico. Ebbene, di recente ha affermato come il nuovo allenatore sarà un profilo di livello.

Roma, niente Pioli: le perplessità dei tifosi per il passato biancoceleste

Nessun identikit è stato però tracciato, con la tifoseria in fibrillazione per quanto potrà accadere tra qualche settimana. Tanti i nomi accostati alla società giallorossa, alcuni anche di profilo elevato ma al momento nessuna comunicazione ufficiale con la dirigenza che lavora sotto traccia.

Al momento sembra essere sfumato definitivamente Stefano Pioli. Il tecnico ex Milan, fresco di eliminazione nella semifinale di AFC Champions League con l’Al Nassr, non è più un’opzione percorribile. Non una notizia da strapparsi i capelli per i tifosi che non vedevano di buon occhio questa opzione.

Non certo per quanto riguarda l’aspetto tecnico, considerato come Pioli sia uno degli allenatori più capaci, in grado di conquistare un clamoroso scudetto con il Milan e di raggiungere una semifinale di Champions League. I dubbi e le perplessità sono derivate dal passato a tinte biancocelesti dell’allenatore parmigiano, un boccone duro da digerire.

Friedkin in Europa: il favorito per la panchina giallorossa

E così spazio per le altre piste, con un favorito chiaro. Ci riferiamo a Massimiliano Allegri, fermo in questa stagione dopo l’esonero con la Juventus del maggio 2024 arrivato subito dopo la conquista della Coppa Italia, ultimo trofeo conquistato dai bianconeri. Il livornese già nelle scorse settimane era emerso prepotente ma sembra proprio che negli ultimi giorni si siano intensificati i contatti.

L’entourage del tecnico avrebbe avuto un colloquio con i Friedkin ed aperto alla panchina giallorossa nonostante siano diverse le alternative per l’allenatore. I tycoon statunitensi, dal canto loro, sono in Europa, avvistati a St Moritz e nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche a Roma per il finale di stagione della squadra giallorossa e per stringere il cerchio attorno al nome del nuovo tecnico.

E così anche le quote di Allegri come prossimo allenatore della Roma sono crollate a picco. Secondo i bookmakers il livornese è il grande favorito, offerto a quattro volte la posta, al pari di Cesc Fabregas, per un duello avvincente. Alle spalle dei due c’è Gasperini poi più lontani Vincenzo Italiano, Vincenzo Montella e Maurizio Sarri.