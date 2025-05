De Bruyne al Napoli, c’è un solo ostacolo e non è l’ingaggio: cosa manca per chiudere

Il centrocampista in uscita dal Manchester City si starebbe avvicinando sempre più agli azzurri, ma un ostacolo rallenterebbe la trattativa: di cosa si tratta

Sono giornate decisive nell’affare da sogno che coinvolge il Napoli e Kevin De Bruyne. Un colpo che ha fatto sognare i tifosi azzurri in questo finale di stagione, già ricco di emozioni per la lotta scudetto. I partenopei si stanno giocando il quarto titolo della propria storia fino all’ultimo punto con l’Inter, con 3 giornate ancora da disputare e 3 punti di vantaggio.

Parallelamente, la dirigenza sta già lavorando in vista della prossima annata. Non si potranno fare figuracce con le tre competizioni da giocare, specie per la nuova super Champions League. Il Napoli vuole cogliere le giuste occasioni di mercato e quale migliore di quella che vede Kevin De Bruyne liberarsi a parametro zero dopo 10 anni di Manchester City.

Napoli su De Bruyne, cosa frena la trattativa: settimana decisiva

La prossima potrebbe essere una settimana cruciale per l’affare De Bruyne. Dopo il viaggio di Giovanni Manna a Manchester, le parti si sono avvicinate. Stando a quanto riferito anche dai colleghi di Sky Sport, non sarebbe l’ingaggio l’ostacolo nella trattativa. Il belga avrebbe già accettato il Napoli sul piano sportivo, essendo cosciente di dover rinunciare alle cifre monstre percepite in Inghilterra.

A far da freno alla trattativa è la famiglia di De Bruyne. Non tanto perché Napoli sia stata bocciata a priori come città, anzi, la coppia si è sposata anche a Sorrento. A non convincere sarebbero state le case viste dalla compagna del giocatore e l’idea di una poca privacy in una città che vive il calcio in maniera così passionale. Inoltre, i figli della coppia, dovranno frequentare assolutamente una scuola di inglese non troppo lontana da casa.

Intoppi di vita quotidiana, che hanno però un peso enorme nella scelta del giocatore. Come detto, la prossima settimana potrebbe diventare determinante, con la possibilità che la compagna del giocatore torni a Napoli. Sullo sfondo, intanto, resta il Liverpool, che consentirebbe a De Bruyne di rimanere in Inghilterra, come fatto negli ultimi 10 anni della sua vita.

In più, il fascino della Premier e l’offerta economica potrebbero allettare e non poco il giocatore. Più lontana le ipotesi MLS e Arabia, dato che il centrocampista vorrebbe rimanere ancora in Europa per almeno una o due stagioni.