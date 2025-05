PSG, il calendario può favorire l’Inter in Champions? Il dettaglio che è sfuggito a molti

I parigini avranno un impegno importante prima della finalissima e un dettaglio in vista della finale con l’Inter potrebbe essere sfuggito a molti

Venti giorni esatti e Paris Saint Germain-Inter andrà scena da Monaco di Baviera. La 71a finale nella storia della competizione si disputerà il prossimo 31 maggio e l’emozione è già alle stelle. Da una parte i parigini, che non hanno mai vinto la competizione. Dall’altra i nerazzurri che non la vincono dal 2010, dopo la finale persa nel 2023 contro il Manchester City.

La squadra di Luis Henrique ha già vinto la Ligue 1, senza aclun problema e con quasi 20 punti di vantaggio sul Marsiglia. Gli uomini di Inzaghi, invece, sono ancora in lotta per lo scudetto, ritrovandosi al secondo posto a 3 punti dal Napoli, con tre giornate ancora da disputare. Due condizioni opposte, ma che potrebbero paradossalmente favorire l’Inter.

PSG, il sogno Triplete può aiutare l’Inter? L’analisi

Due aspetti potrebbero fregare il PSG in vista della finale. In primo luogo, aver vinto il campionato da mesi, ha reso le partite meno allenanti e stimolanti. Senza Champions i francesi avrebbero chiuso da una vita la propria annata. Allo stesso tempo, aver vinto la Ligue 1, pone il Paris Saint Germain nelle condizioni di fare il Triplete.

Non tutti hanno infatti sottolineato che Kvara e compagni avranno l’impegno in finale della Coppa di Francia contro il Reims una settimana prima della finale di Champions. Il 24 maggio prossimo, infatti, i parigini potrebbero alzare il secondo trofeo della stagione, contro un avversario modesto, arrivato tra il 14° e il 15° posto in campionato.

Vincere significherebbe avere un peso psicologico importantissimo da sostenere: quello del sogno Triplete. I francesi avrebbero concretamente la chance di fare bottino pieno e senza l’esperienza passata, come dimostrano i zero trofei vinti in questa competizione, le gambe potrebbero tremare.

L’Inter dovrà approfittare proprio di questo scenario, premendo sull’inesperienza di alcuni calciatori di questo PSG, che dovrà ancora maturare a prescindere dal risultato del prossimo 31 maggio.

Per l’Inter il grande ostacolo sarà il calendario ancora ricco di incertezze. Dopo la gara contro il Torino, i nerazzurri dovrebbero sfidare di domenica la Lazio e, all’ultima giornata, il Como. Quest’ultima si potrebbe disputare di sabato, dando una settimana di tempo a Lautaro e compagni. Resta vivo, però, l’incubo spareggio, che rischia di essere giocato meno di una settimana prima della finale di Champions, stancando e non poco i calciatori interisti.