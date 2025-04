Spareggio Inter-Napoli: sì, ma quando? L’eventualità che fa tremare i tifosi

Inter e Napoli potrebbero sfidarsi in un incredibile spareggio per decidere lo scudetto di quest’anno: quando sarebbe giocata la partita

Una stagione di Serie A incredibile quella a cui stiamo assistendo. Inter e Napoli condividono la vetta della classifica con 71 punti a 5 giornate dalla fine. Non era mai successo negli ultimi 20 anni che due club si ritrovassero a questo punto del campionato con lo stesso punteggio.

Con 5 match ancora in programma, l’Inter sarebbe favorita, ma i nerazzurri avranno da affrontare anche il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia (1-1 all’andata) e il Barcellona nel doppio incrocio di Champions League. Proprio quelle due partite risultano le più difficili da affrontare per il livello dell’avversario.

Inter e Napoli, l’ipotesi pareggio: location, data e come funziona

Se anche l’Inter dovesse riuscire nell’impresa di fare 15 punti e lo stesso facesse il Napoli, o se entrambe le squadre perdessero per strada lo stesso numero di punti in palio, arrivando appaiate al primo posto al termine della 38a giornata, si deciderà tutto con uno spareggio.

La regola cancellata nel 2005 e reintrodotta due anni fa, prevedrebbe una partita secca tra i due club. Il regolamento prevede che si disputi nello stadio della squadra con il vantaggio negli scontri diretti, ma in questo caso si pareggiano anche quelli, per via dei due 1-1 a San Siro e al Maradona. A quel punto si lascerebbe spazio alle squadre con la differenza reti maggiore, con l’Inter nettamente avanti con un +40, rispetto al +27 del Napoli.

Il protocollo, però, prevede una postilla legata all’ordine pubblico. Perché se la gara non garantisse sicurezza per possibili scontri tra tifoserie, si lascerebbe spazio a un campo neutro. Le due gare di campionato di quest’anno hanno visto l’assenza dei tifosi ospiti sia all’andata che al ritorno e non si esclude, quindi, che il match si giocherebbe all’Olimpico di Roma.

Ma quando dovrebbe giocarsi il tanto temuto spareggio? La possibile data è quella dell’ultima settimana di maggio. I tempi, però, sono strettissimi, dato che il campionato si concluderà il 25 maggio, il Mondiale per Club inizierà il 2 giugno e il 31 maggio ci sarà la finale di Champions League, che l’Inter potrebbe disputare.

Si tratterebbe di un tour de force clamoroso per i nerazzurri, con 3 partite nel giro di una settimana, tutte dal tasso di importanza elevatissimo. Ricordiamo, inoltre, che il match si chiuderà al 90°, senza supplementari, e che in caso di parità si protrarrà fino ai calci di rigore. Nella storia della Serie A solo un altro precedente, nel 1964, con l’Inter che perse per 2-0 contro il Bologna, vincitore del suo settimo e ultimo scudetto. Una maledizione rossoblù.