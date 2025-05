Fabregas, spunta una nuova pretendente: la mossa del Como spiazza tutti

Il tecnico del Como è senza dubbio l’allenatore del momento: grandi manovre in vista della prossima stagione attorno al suo nome e il club lariano passa al contrattacco

L’uomo del momento. Anzi, dell’anno. Il nome è Cesc Fabregas, il tecnico capace di impressionare l’intera Serie A attraverso il gioco del Como. La neopromossa che al momento è la squadra più in forma del campionato, reduce da sei vittorie consecutive e con un decimo posto in classifica che può solo far immaginare le potenzialità del gruppo.

Il tecnico spagnolo, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato nella primavera del club lariano la sua carriera di allenatore, salvo poi essere promosso in prima squadra e centrare una storica promozione nella scorsa stagione. Un miracolo bello e buono che ha bissato in quest’annata da incorniciare: una salvezza raggiunta con larghissimo anticipo, gli scalpi di alcune delle big conquistate, ma anche un decimo posto che in questa stagione non può essere più migliorabile ma è un ottimo punto di partenza.

Cesc Fabregas, quindi, artefice del miracolo Como: ha plasmato una squadra che nel girone di ritorno è riuscito a conquistare 27 punti in 16 gare, solo tre lunghezze in meno di un ipotetico posto per le coppe europee. Di fatto solo le grandi ed il Bologna hanno fatto meglio.

Fabregas, un mix tra Conte e Guardiola: i suoi dogmi

Numeri che hanno acceso i riflettori delle big italiane ed europee su Cesc Fabregas. L’allenatore spagnolo è partito da un 4-2-3-1 ispirato ad Antonio Conte per quanto riguarda intensità e corsa. E non è un caso che la rosa dei lariani è composta in particolar modo da calciatori giovani che si spendono nell’arco dei 90′.

Fabregas, però, è stato allenato a Barcellona anche da Pep Guardiola. Inevitabile, quindi, trarre ispirazione da colui che ha rivoluzionato il calcio europeo e mondiale con i suoi dogmi. E quindi non è un caso che il Como giochi con triangolazioni, palleggio corto e possesso palla.

Fabregas, non solo Serie A: i club europei che lo puntano

Il talento di Fabregas è emerso tanto da attirare le attenzioni in primis della Roma, ancora alla ricerca di un tecnico dopo l’addio già annunciato di Claudio Ranieri. Se in Serie A i giallorossi sono molto interessate all’allenatore al pari del Milan, in Europa non mancano gli estimatori per Fabregas.

In primis il Bayer Leverkusen, alla ricerca di un sostituto di Xabi Alonso, nuovo tecnico del Real Madrid. Da uno spagnolo all’altro, le Aspirine puntano alla continuità. Ma sul tecnico è sceso in campo anche Jurgen Klopp, direttore tecnico dei club della galassia Red Bull che lo vorrebbe portare a Lipsia.

Ecco perché la proprietà indonesiana del Como è pronta a scendere in campo: grande l’ambizione dei fratelli Hartono che sono pronti ad un mercato di altissimo profilo per convincere Fabregas a restare e, al contempo, a portare il Como in Europa.