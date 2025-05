Fabregas, la Roma si allontana? L’offerta che fa tremare i giallorossi

Cesc Fabregas si starebbe allontanando dalla Roma? Pronta un’offerta per l’allenatore del Como che farebbe tremare i giallorossi

Ha salvato il Como con 4 giornate d’anticipo, mostrando un calcio piacevole e moderno. Cesc Fabregas è entrato nell’elenco dei giovani allenatori più interessanti nel panorama internazionale. Seduto sulla banchina dei bianco-azzurri ha vissuto una stagione serena. La pressione era bassa, lo stesso spagnolo ha delle quote del club bianco-azzurro e con giocatori del calibro di Nico Paz e Diao ha raggiunto facilmente un obiettivo non scontato.

Il rendimento della sua squadra ha attirato l’attenzione di alcuni top club europei, che hanno iniziato a chiedere informazioni sull’ex centrocampista. L’obiettivo è quello di portarlo a fare un salto di qualità importante già dopo un anno di esperienza in Serie A. E proprio dal campionato italiano è arrivato il primo grande interesse, quello della Roma.

Fabregas e la Roma, l’ipotesi si allontana: il nuovo scenario

I giallorossi saluteranno Claudio Ranieri, almeno per il ruolo di allenatore. Il suo compito da dirigente spingerà la società a cercare un’altra figura per la panchina e hanno iniziato già a susseguirsi una serie di nomi. Dall’ipotesi Ancelotti, passando per Stefano Pioli e anche Farioli.

Fabregas era tra i papabili sostituti, ma anche la sua posizione inizia a complicarsi. Il Bayer Leverkusen, infatti, avrebbe messo lo spagnolo in una lista di 3 nomi che potrebbero sostituire Xabi Alonso, diretto al Real Madrid. La chiamata dalla Germania potrebbe stuzzicare l’ex centrocampista, che avrebbe la possibilità di lasciare così il Como.

I discorsi potrebbero aprirsi già in queste settimane, con la Roma che dovrà quindi stare attenta alla posizione di Fabregas. Con il mancato approdo al Brasile, Ancelotti resta una delle scelte principali per i giallorossi, senza dimenticare figure come quella di De Zerbi o Allegri.

Insomma, tanta carne al fuoco per i capitolini, che dovranno scegliere in fretta, sperando di centrare una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League in questo finale di stagione. Un 2025 da sogno, che ha tutte le possibilità di concludersi nel migliore dei modi.