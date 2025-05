Risultati 36ma giornata Serie A: l’Inter vola, il Napoli frena e campionato riaperto – SerieAnews

I risultati della 36ma giornata di Serie A hanno riaperto la lotta scudetto in modo netto e deciso: il Napoli ha frenato con il Genoa, l’Inter ha superato il Torino e la corsa scudetto è completamente riaperta

La 36ma giornata di Serie A ha regalato una grande sorpresa nelle zone nobili della classifica, nella lotta scudetto. Quattro le gare in programma, dalla lotta salvezza tra Verona e Lecce fino allo scontro indiretto tra Inter e Napoli in lotta per il titolo. Eco i risultati.

Udinese-Monza 1-2: l’orgoglio dei retrocessi

Uno dei risultati a sorpresa della giornata, totalmente inaspettati. L’Udinese, che pure non ha più nulla da chiedere a questo campionato, cade in casa contro il Monza. Accade tutto nella ripresa e sono i brianzoli ad aprire le marcature al 52′ con Caprari.

Al 75′ il pari del bomber friulano, Lucca, che sembrava destinare verso il pari questa gara. Al 90′, però, il gol vittoria di Keita Baldé. Udinese 12ma con 44 punti, Monza ultimo a quota 18.

Verona-Lecce 1-1: un punto che serve poco ai salentini

Una sfida salvezza soprattutto per il Lecce terz’ultimo a caccia di una vittoria per risalire la classifica e tirare giù nella lotta gli scaligeri. Il Lecce parte meglio ed al 23′ è in vantaggio con Krstovic abile con una rete da vero centravanti. Al 41′, però, il pareggio del Verona con il colpo di testa di Coppola.

Torino-Inter 0-2: che risposta delle “riserve”

L’Inter reduce dalla vittoria pazza contro il Barcellona in semifinale arriva a Torino con le seconde linee, i granata sono di fatto senza più obiettivi. E così i nerazzurri impongono la loro legge su n terreno ai limiti dell’impraticabilità per la forte pioggia abbattutasi su Torino.

Al 14′ nerazzurri già in vantaggio con un gran destro a giro di Zalewski, schierato mezz’ala, ruolo inedito per lui. Nella ripresa chiude i conti Asllani su rigore, dopo atterramento di Milinkovic-Savic ai danni di Taremi. Inter seconda a quota 77, -1 dal Napoli.

Napoli-Genoa 2-2: suicidio azzurro

Il Napoli al Maradona per rispondere all’Inter ma invece arriva la clamorosa frenata. Azzurri due volte in vantaggio e due volte rimontati da un Genoa coriaceo. Vantaggio partenopeo al 15′ con Lukaku che sfrutta alla perfezione l’assist di McTominay. Al 32′, però, il Genoa pareggia con l’autorete di Meret dopo colpo di testa di Ahanor.

Nella ripresa è il solito Raspadori a riportare in vantaggio il Napoli: è il 64′ e l’attaccante sfrutta al meglio il secondo assist di giornata di McTominay. All’85’, però, Vasquez di testa gela il Maradona con il colpo di testa del 2-2. Napoli ora a 78, +1 sull’Inter.