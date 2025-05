Lookman, la stagione del boom: ma l’addio all’Atalanta è già scritto, la possibile opzione futura

L’attaccante nigeriano dell’Atalanta sta disputando una stagione scintillante: decisivo anche ieri contro la Roma, sembra certo il suo addio. Dove potrebbe giocare il calciatore

Ademola Lookman non smette di stupire. Anche ieri, nella sfida contro la Roma, è stato lui a mettere la firma sul momentaneo 1-0, con un gol che ha aperto le danze di una partita poi vinta 2-1 dai nerazzurri. Una vittoria che conferma un rendimento strepitoso per l’attaccante, che continua a brillare con la maglia dell’Atalanta.

In questa stagione, Lookman ha segnato 15 gol e fornito 5 assist in Serie A, mentre in Champions League ha realizzato 5 gol in sole 7 partite. Numeri che parlano chiaro: è uno dei giocatori più in forma del campionato, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

Ultima stagione con l’Atalanta: Lookman pronto a dire addio

Nonostante il suo incredibile impatto con l’Atalanta, quella che stiamo vivendo potrebbe essere l’ultima stagione di Lookman a Bergamo. A complicare la sua permanenza ci sono anche le tensioni con Gian Piero Gasperini, che non sono mai state risolte da un episodio accaduto dopo la partita contro il Bruges in Champions League.

In quella occasione, l’attacco del tecnico in conferenza stampa e la risposta del calciatore via social sembravano aver creato una frattura irreparabile. La situazione, da allora, è rimasta tesa, tanto che Lookman sembra ormai destinato a fare le valigie a fine stagione.

Le divergenze con Gasperini non sono l’unica causa del suo addio. Nonostante le ottime prestazioni sul campo, le voci di mercato continuano a circolare con insistenza, e diversi top club sono già pronti a bussare alla porta dell’Atalanta per acquistare il talento nigeriano.

Lookman nel mirino di grandi club: dalla Serie A alle big europee

La scorsa estate, Lookman è stato protagonista di un assalto del Paris Saint-Germain, ma alla fine la trattativa saltò con i parigini che lo scorso gennaio hanno poi acquistato Kvaratskhelia dal Napoli per 75 milioni. E proprio il Napoli, che cerca un erede di Kvara, ha messo gli occhi su di lui, consapevole del suo potenziale.

Allo stesso modo, la Juventus ha inserito il nome dell’attaccante nella sua lista di acquisti per rinforzare il reparto offensivo, ma non è solo in Italia che Lookman sta attirando attenzioni. In Premier League, diversi top club sembrano pronti a fare un’offerta.

Le due squadre di Manchester, City e United, sono sempre alla ricerca di giocatori di talento e Lookman potrebbe essere un rinforzo perfetto per entrambe. Anche l’Arsenal, che sta cercando di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, ha messo gli occhi su di lui.

Ma non è finita qui: anche il Chelsea potrebbe essere un’opzione, vista la continua ricerca di nuovi talenti da parte dei Blues. Guardando oltre i confini inglesi, Lookman ha attirato anche l’attenzione di club spagnoli.

Il Barcellona sta monitorando il suo andamento, mentre anche il Real Madrid potrebbe essere una destinazione interessante, soprattutto con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina per la prossima stagione. Alonso potrebbe avere un ruolo importante nel futuro di Lookman, considerando il suo talento e la sua versatilità offensiva.

Quale futuro per il nigeriano: è pronto per una big

Insomma, il futuro di Lookman è un’incognita, ma le possibilità sono infinite. Con una stagione così straordinaria, è difficile pensare che il calciatore rimanga a Bergamo, soprattutto con il mercato che già si infiamma. La concorrenza dei grandi club, sia in Italia che all’estero, è spietata. La prossima estate, dunque, potrebbe essere quella in cui Lookman compirà un salto importante nella sua carriera, magari in uno dei club più prestigiosi d’Europa.

Non resta che aspettare per vedere quale sarà la prossima tappa per uno dei calciatori più promettenti della Serie A. Chissà, potrebbe essere solo l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura.