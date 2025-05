Bayern Monaco, la beffa è atroce: 100 milioni e va in Premier

Che beffa atroce per il club bavarese, il top player va in Premier League: il Manchester City interviene e lo porta in Inghilterra

Il ritorno alla vittoria della Bundesliga, per una squadra come il Bayern Monaco, è di fatto il minimo sindacale. Se l’anno scorso era stato il Bayer a festeggiare, con il capolavoro di Xabi Alonso in panchina, stavolta il nuovo ciclo targato Kompany ha ristabilito le gerarchie. Che, nella fattispecie, significa bavaresi dominatori assoluti in Germania.

In una stagione che ha visto il primo titolo in carriera di Harry Kane – sfatato un tabù clamoroso nella storia del calcio, quasi come quello del Benfica e delle vittorie internazionali – non sono mancati però i momenti di grande delusione. Tra questi c’è ovviamente l’eliminazione in Champions League.

La corsa dei tedeschi si è fermata ai quarti di finale per mano dell’Inter. Un ko inaspettato ma arrivato probabilmente anche per le tante assenze che avevano colpito in Bayern in quelle settimane. La coppa continentale è senza dubbio un obiettivo prioritario per il Monaco in ogni stagione ed è facilmente immaginabile come i biancorossi punteranno a costruire una squadra competitiva per centrare il traguardo nella prossima stagione.

Bayern Monaco, Wirtz nel mirino: il grande obiettivo sta sfumando

Diversi gli obiettivi di mercato nel mirino del Bayern che punta a rinforzare la rosa con top player di caratura internazionale. Di certo andrà sostituito Thomas Müller che dopo oltre 20 anni di onorata carriera nel Bayern Monaco lascia i Campioni di Germania a parametro zero per un rinnovo di contratto mai arrivato.

Se in attacco va acquistato un degno erede del numero 25, il centrocampo è sicuramente oggetto di attenzione da parte dei tedeschi. Nel mirino è finito Florian Wirtz, gioiello del Bayer Leverkusen, uno dei protagonisti assoluti della scorsa stagione delle Aspirine.

Il trequartista tedesco di 22 anni è stato individuato come perfetto acquisto in grado anche di sostituire proprio Muller alle spalle della prima punta, nella fattispecie Kane. Un trasferimento che sembrava ormai indirizzato verso la fumata bianca ma che all’improvviso si è complicato.

Con il Bayern pronto a mettere sul tavolo 100 milioni di euro – una cifra comunque inferiore rispetto ai 150 chiesti dal Leverkusen – si è intromesso nella trattativa il solito Manchester City. I Citizens hanno così presentato un’offerta formale al club della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Wirtz, irrompe Guardiola: il City sfida il Bayern

L’intervento dei Citizens ha cambiato decisamente le carte in tavola. Il Leverkusen, infatti, ora può decidere di cedere il gioiello al miglior offerente, senza dover sottostare all’offerta del Bayern, peraltro acerrima nemica. E la possibilità di dirottare il calciatore in Premier League e cederlo ad una diretta rivale alletta non poco le Aspirine.

Il Manchester City, peraltro, fa decisamente sul serio per il calciatore. Guardiola, infatti, considera il 22enne l’erede perfetto di De Bruyne che lascerà il Manchester City a parametro zero, diretto verso Napoli. L’allenatore spagnolo avrebbe peraltro già parlato con il calciatore esponendogli il suo progetto ed il ruolo centrale che avrà in squadra.

Insomma, sembra proprio che il Bayern sia stato scavalcato, nonostante l’intesa trovata con il calciatore ma smentita dal padre-agente del ragazzo, per un piccolo giallo che sta tingendo questa trattativa.