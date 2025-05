Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani

I bianconeri hanno condiviso un video ufficiale sulle proprie pagine, fornendo un indizio di mercato molto chiaro sui due attaccanti

La Juventus è proiettata alla prossima stagione. La dimostrazione arriva anche attraverso la condivisione della nuova maglia per l’annata 2025-26. I bianconeri indosseranno la t-shirt, con ogni probabilità, già nelle ultime due gare di questo campionato e nel corso del prossimo Mondiale per Club che avrà inizio tra un mese.

Sul proprio sito ufficiale e sui social, il club ha mostrato le immagini della maglia, che si presenta con le consuete strisce bianche e nere, ma con l’aggiunta del rosa. Un colore storicamente associato alla società e che è stato inserito come tonalità per lo stemma, gli sponsor e anche per i dettagli sulle spalle.

Juventus, la nuova maglia: il dettaglio su Vlahovic e Kolo Muani

Nel corso del video pubblicato sui social della squadra, la Juventus ha deciso di rendere protagonisti numerosi giocatori. In primis, Yildiz, che appare come volto iniziale, scongiurando paure di mercato. E via via tutti gli altri giocatori, con Bremer altro grande protagonista delle immagini.

Nel video si può vedere per qualche istante anche Kolo Muani, mentre Dusan Vlahovic appare per 1 secondo a testa bassa, quasi irriconoscibile. Chiaro, non è di certo un video legato alla maglia ufficiale che darà una risposta certa e ufficiale al prossimo calciomercato della Juventus, ma sicuramente conferma alcuni scenari discussi da tempo.

Kit on ⚪️⚫️ La maglia Home 25/26 nasce per le grandi sfide ⚔️ — JuventusFC (@juventusfc) May 14, 2025

In primo luogo, il poco spazio a Vlahovic rende sempre più evidente come il giocatore non rimarrà a Torino. E la comparsa di Kolo Muani, apre l’idea di una possibile permanenza, magari in prestito. La smentita di Cristiano Giuntoli su Victor Osimhen, sempre se poi verrà confermata dai fatti, non esclude che l’attaccante di proprietà del PSG possa restare ancora in Italia.

Nessun dubbio, invece, sul serbo ex Fiorentina. Il suo contratto non è stato rinnovato, anche e soprattutto per volontà dello stesso giocatore. Inoltre, lo stipendio così oneroso rende impossibile riuscire a proseguire insieme un’avventura che non ha mai vissuto di momenti particolarmente felici. Bisognerà solamente capire quale club si farà avanti in maniera più convinta e convincente con la Juventus per strappare il giocatore e provare a farlo ripartire dopo anni non così entusiasmanti con i bianconeri.