Adeyemi, Serie A di nuovo vicina: uno scenario favorisce due top club italiani

L’attaccante tedesco si riavvicina al campionato italiano e un possibile scenario favorirebbe due top club in vista del calciomercato estivo

É stato uno degli uomini mercato dell’ultimo anno e lo sarà ancora durante la prossima estate. Karim Adeyemi ha sfiorato per due volte la Serie A nel corso delle ultime due sessioni di calciomercato, ma in entrambe le circostanze la trattativa non è decollata. Il classe 2002 ha scelto di rimanere al Borussia Dortmund e in questo finale di stagione il suo contributo sarà cruciale.

I tedeschi sono in piena corsa per un posto in Champions League, ma al momento la classifica parla chiaro: all’ultima giornata i gialloneri dovranno sperare in un passo falso di Eintracht e/o Friburgo per agganciare il quarto posto. Servirà chiaramente una vittoria contro l’Holstein Kiel penultimo in classifica, altrimenti ogni discorso sarà vano.

Adeyemi, la Serie A si riavvicina: Juve in pole

Ma cosa succederebbe se il Borussia Dortmund non c’entrasse la qualificazione in Champions? A quel punto il futuro di Adeyemi sarebbe ben lontano dalla Germania. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma già a gennaio era stato vicinissimo al Napoli. In quel caso, il club aveva accettato la proposta da 40 milioni di euro, ma il calciatore aveva frenato.

Senza l’Europa che conta, la cessione sarà praticamente sicura e la Juventus sembrerebbe fortemente interessata al 23enne. Già la scorsa estate i bianconeri avevano fatto un tentativo, ma l’affare non aveva visto la fumata bianca. Anche in questo caso, il finale di campionato sarà determinante. Se la squadra di Tudor chiudesse al quarto posto, avrebbe un vantaggio importantissimo in fase di trattativa.

Senza Champions League, invece, l’operazione si complicherebbe e non poco. Adeyemi vuole giocare nei più grandi palcoscenici e non lascerebbe certamente il Dortmund per giocare l’Europa League. Inoltre, i 40 milioni che serviranno per portarlo via dalla Bundesliga saranno investiti più facilmente proprio in caso di incasso dalla qualificazione alla nuova super Champions.

Discorsi rinviati, dunque, alle prossime settimane. Tra un mese avrà inizio il Mondiale per Club e, prima del suo avvio, verrà data la possibilità ai club coinvolti di muoversi in una sessione extra di calciomercato dalla durata di due settimane. La Juventus potrebbe tentare un assalto anche in quel lasso di tempo, si ristretto ma comunque importante, sempre se la classifica lo permetterà.