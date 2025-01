Adeyemi al Napoli, Manna spiazza tutti: il piano segreto dietro questa mossa – Serieanews

Adeyemi al Napoli, il ds Manna sorprende tutti: ma non tutto è ciò che sembra, ecco perché

Karim Adeyemi al Napoli. La notizia sta circolando con forte insistenza fin dal pomeriggio di oggi, da quando cioè il secondo incontro tenutosi a Milano tra il ds del club partenopeo Giovanni Manna e la dirigenza del Manchester United non ha portato i frutti sperati. Niente accordo per Alejandro Garnacho, con gli emissari del club inglese tornati a casa senza alcun tipo di accordo.

E così il Napoli avrebbe dirottato le sue attenzioni su Adeyemi, esterno sinistro del Borussia Dortmund e della Germania. Un profilo su cui il Napoli già da diversi giorni sta lavorando, con il suo nome certamente nel taccuino della dirigenza partenopea, in una short list fatta solo di top player, come richiesto da Antonio Conte.

Addirittura con il Borussia Dortmund – che ieri ha perso contro il Bologna in Champions League, un ko costato la panchina a Nuri Sahin – che sarebbe pronto ad accettare una proposta tra i 40 ed i 45 milioni di euro da parte del Napoli. Cifra addirittura inferiore rispetto a quella stanziata per Garnacho.

Adeyemi apre al Napoli, il piano di Manna

La vera novità rispetto alle scorse settimane è proprio l’apertura di Adeyemi al trasferimento già in questa sessione di mercato. Se infatti il tedesco sembrava orientato a partire solo in estate, senza considerare alcun addio a gennaio, nelle ultime ore avrebbe cambiato opinione, aprendo all’addio subito. Forse ha influito anche la situazione di classifica del Borussia, decimo in Bundesliga ed in crisi.

Ma davvero Adeyemi può arrivare al Napoli? In fase di calciomercato, si sa, non si può escludere niente. E ciò che vale oggi, domani può già essere passato remoto. Sembra però chiaro che dietro le voci di un accordo imminente tra Napoli, Borussia Dortmund ed Adeyemi, vi sia ben altro.

Il riferimento è naturalmente ad un piano ben preciso che ha in mente Giovanni Manna. Non è un mistero che l’obiettivo numero uno del Napoli sia Alejandro Garnacho. Il talento argentino 2004 è considerato l’elemento ideale per non far rimpiangere Kvaratskhelia, il calciatore in grado di infiammare Maradona ma anche il primo della lista per Antonio Conte.

Adeyemi e quel legame con Garnacho: l’argentino è il favorito di Conte

Addirittura il tecnico salentino sembra sia sceso in campo parlando direttamente con il calciatore per convincerlo a sposare il progetto azzurro. Ed un accordo di massima con il numero 17 dello United c’è già: un quadriennale – con opzione per il quinto anno – a quattro milioni di euro a stagione, con Garnacho pronto a vestire la maglia azzurra e giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, il più grande di tutti i tempi, un’icona per gli argentini.

Già, ma qual è il piano di Manna? Il Manchester United al momento fa muro e, nonostante il Napoli si sia spinto ad una proposta da 50 milioni più bonus, i Red Devils continuano a chiederne almeno 60. Da qui le voci alimentate ad hoc da parte del Napoli su una virata nei confronti di un altro calciatore.

Una mossa strategica per ammorbidire lo United comunque costretto a cedere per il fair play finanziario: un gioco a scacchi tra il Napoli e gli inglesi che probabilmente vedrà vincitore chi avrà i nervi più saldi.