Inter, altro che David e Nico Paz: scelto il profilo per il grande investimento estivo

I nerazzurri sono concentrati sul finale di stagione ma già lavorano al mercato estivo: Jonathan David non è un’opzione per l’attacco, spunta un nuovo obiettivo

Un campionato che all’improvviso si è riaperto. Certo, non si era mai chiuso considerati gli appena tre punti di distanza ma l’aver accorciato sul Napoli regala un finale davvero incandescente. Una sola lunghezza di distanza tra le due squadre impone Simone Inzaghi e la sua squadra a crederci fino alla fine, a puntare con decisione tutte le energie sul campionato per poi successivamente concentrarsi sulla finale di Champions League.

Scollinati Serie A e Champions, i due grandi obiettivi a breve termine, sarà poi tempo del Mondiale per club, l’ultima fatica di una stagione davvero estenuante e lunghissima, da 60 gare esclusa la competizione che si disputerà negli Stati Uniti. I calciatori dell’Inter, insomma, sono stati spremuti fin quasi all’osso e non è un caso come siano stati diversi gli infortuni che hanno afflitto la rosa nerazzurra.

Il tutto anche perché Inzaghi ha spesso ridotto al minimo il turn over, conscio di come soprattutto in alcuni ruoli le riserve non fossero all’altezza dei titolari. Da qui la richiesta alla dirigenza senza mezzi termini di rinforzi adeguati in vista della prossima stagione.

Inter, Inzaghi chiede rinforzi: un acquisto per reparto

Marotta ha recepito il messaggio e, pur tenendo d’occhio il bilancio ed i conti con l’autofinanziamento imposto anche da Oaktree, vuole provare ad accontentare il suo allenatore. Almeno un rinforzo per reparto, con particolare attenzione ad un centrale di difesa, almeno un esterno, un vice Calhanoglu ed un attaccante, se non due.

Insomma, investimenti che competono ad una squadra che ha mostrato di saper lottare con le big europee a testa alta, come dimostrano Bayern Monaco e Barcellona eliminate nei quarti ed in semifinale. Nella prima linea nerazzurra vi saranno diversi cambiamenti: in primis l’addio di Correa, voluto da Inzaghi e dimostratosi una scommessa persa, mentre da valutare sono le posizioni di Arnautovic e Taremi.

Il bomber austriaco si è distinto soprattutto nel finale di stagione con gol pesanti, ben otto e nonostante l’età non più giovanissima potrebbe restare, soprattutto se dovesse ridursi lo stipendio. L’iraniano, invece, è stato vittima di numerosi infortuni nel corso della stagione ma contro il Barcellona è stato prezioso e riflessioni saranno fatte.

Scelto il nuovo attaccante: arriva dalla Premier

Nel frattempo il club nerazzurro si muove anche in entrata: i calciatori andranno sostituiti e serve almeno un profilo di altissimo livello. Jonathan David, l’obiettivo su cui l’Inter lavorava da mesi, non sembra un’opzione percorribile: le richieste esose del canadese hanno frenato Ausilio e Marotta, con il Napoli decisamente in vantaggio.

E così, con Bonny tenuto sotto osservazione – anche in questo caso sarà sfida con il Napoli – ed in attesa di capire la fattibilità dell’operazione Nico Paz, lo sguardo è virato in Premier League. Nella fattispecie l’obiettivo è diventato Joshua Zirkzee, bomber del Manchester United.

Il trasferimento dal Bologna ai Red Devils non l’ha certo esaltato, anzi: l’olandese è autore di una stagione decisamente deludente con tre gol in 32 gare di Premier League ed è in cerca di riscatto. Vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia, in un campionato dove si è esaltato e consacrato.

L’idea di Ausilio è impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Lo United, la scorsa estate, ha sborsato 40 milioni per ingaggiarlo e l’attaccante guadagna 3,5 milioni di euro più bonus a stagione: cifre ampiamente alla portata del club nerazzurro pronto a stringere per la trattativa.