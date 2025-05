Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David ha salutato il Lille, ma non ha ancora scelto la sua prossima maglia. In Italia una big sogna in grande, con un affondo deciso che ha cambiato le gerarchie. L’azzurro si allontana, ma c’è un altro colore pronto ad accoglierlo

Non è servito neanche un comunicato ufficiale per capire che aria tirava. Jonathan David e il Lille erano ormai ai saluti da settimane, ma adesso è arrivata anche la conferma: il canadese si svincolerà a fine giugno, chiudendo così la sua avventura in Ligue 1. Da quel momento, sarà libero di firmare per chi vuole. E proprio qui inizia il bello.

Perché se sul suo nome si è mossa mezza Europa – dalla Juventus al Barcellona, passando per Inter, Napoli e alcune inglesi rimaste sullo sfondo – la verità è che la situazione è ancora tutto fuorché definita. O almeno così sembrava, fino a quando non abbiamo messo insieme qualche tessera in più del puzzle.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, c’è una squadra italiana che ha decisamente accelerato. E no, non si tratta del Napoli. Gli azzurri si erano affacciati con interesse negli ultimi giorni, ma non tutto sta andando come previsto nella complicatissima trattativa per accaparrarselo. Al contrario, un’altra big del nostro campionato ha mantenuto vivo l’interesse per mesi e, a quanto pare, si trova in posizione privilegiata.

Non è una trattativa semplice, anzi. L’accordo con David, sulla carta, sarebbe anche raggiungibile: l’attaccante canadese chiede 8 milioni netti all’anno, ma c’è margine per trattare su basi leggermente più contenute. Il problema principale, però, è un altro. E in effetti non è un caso se un calciatore così forte sia ancora sul mercato nonostante possa contrattare il suo trasferimento a zero euro già da 3 mesi. Ci sono dei motivi, e ve li spieghiamo.

Perché David è ancora a spasso? Il problema è sempre il solito…

La vera zavorra dell’operazione – come accade ormai sempre più spesso – si chiama commissioni. Gli agenti di Jonathan David, consapevoli della forza contrattuale di un parametro zero, chiedono ben 8 milioni solo per agevolare l’accordo. Una cifra che ha fatto storcere il naso a più di un club, specie in Serie A dove l’attenzione ai bilanci è diventata quasi una religione. Ma l’Inter è rimasta sempre vigile sull’affare e, secondo quanto risulta alla nostra redazione, è ancora oggi la squadra favorita per portarselo a casa.

Nonostante questo ostacolo, il club nerazzurro sta valutando seriamente se affondare il colpo. Anche perché l’opportunità è ghiotta: David ha 25 anni, conosce l’Europa, segna con continuità e si adatta sia in un attacco a due che da punta mobile in un tridente. Con numeri davvero importanti: quest’anno 25 reti in tutte le competizioni, cifra simile a quella totalizzata nella scorsa stagione. Una conferma importante per un attaccante ormai di livello internazionale, autore di ben 7 reti anche in Champions League.

Il punto è che i margini per chiudere ci sono, ma serve uno sforzo. E, al momento, solo l’Inter e il Napoli sembrano intenzionate a provarci davvero. Anche perché – al netto delle suggestioni estere – le piste internazionali non sembrano più così calde. Il Barcellona è l’obiettivo del calciatore ma è bloccato dal fair play finanziario, in Premier nessuno ha fatto passi concreti, e il Bayern Monaco guarda altrove.

A questo punto, la palla passa a queste due contendenti. Resta da capire se basterà limare qualcosa sul fronte commissioni per chiudere l’affare e portarsi a casa un attaccante che può fare la differenza. E chissà, magari proprio al posto di qualcuno che – a fine stagione – saluterà.