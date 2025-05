“Io sottona col Capitano”: la showgirl racconta il suo “incontro” con Totti

Certe giornate iniziano normali e finiscono con un sorriso che racconta un’intera fede. Un pranzo, uno sguardo, una foto che dice tutto. E il Capitano, ancora una volta, lascia il segno

Uno di quei momenti che capitano all’improvviso, senza preavviso, e che ti fanno dimenticare anche perché eri uscito di casa. Una scena che potrebbe succedere solo a Roma, o forse solo a chi Roma ce l’ha dentro da sempre. Stefania Orlando era a pranzo con il suo agente, chiacchiere, progetti, il solito giro di piatti e confidenze. Poi, all’improvviso, si gira. E lì, seduto a pochi metri, c’è lui.

Non serve aggiungere altro. Il tono cambia, lo sguardo pure. Perché quando ti trovi davanti Francesco Totti, non sei più solo una showgirl, una conduttrice, una professionista. Sei una tifosa. Anzi, una sottona, come ha scritto lei stessa, senza mezzi termini.

“Oggi a pranzo con il mio agente Andrea Di Carlo, chi ti incontro?”, ha scritto su Instagram. E sotto, la foto che immortala il momento. Accanto al Capitano, Stefania sorride con quell’espressione che non lascia dubbi: il cuore ha avuto la meglio sul mestiere. “Capita rare volte che io chieda ad un personaggio popolare di fare un selfie, questa è una di quelle, ma come si fa a resistere al Capitano? Guardate la mia faccia da sottona!!”.

Quella parola, “sottona”, è diventata subito il riassunto perfetto di una generazione cresciuta con le magie di Totti. Un termine che di solito si usa con tono ironico, quasi a voler sdrammatizzare l’entusiasmo che esplode senza freni. E invece qui è tutto vero: una fan sincera, davanti a un’icona autentica.

Stefania Orlando, giallorossa nell’anima: “Successo per caso”

In fondo non è questione solo di fama. È una storia di appartenenza. Stefania lo ha detto chiaro e tondo: “Io da sempre giallorossa 💛❤️”. Una dichiarazione che pesa più di mille slogan. Perché quel cuore giallorosso non è una posa da social, ma una fede vera, che si accende davanti a chi quella maglia l’ha onorata come nessun altro.

Che Stefania Orlando sia una grande tifosa della Roma è noto da tempo. La sua passione giallorossa l’ha svelata lei stessa in un’intervista di qualche anno fa: “Sono della Roma, ma lo sono diventata un po’ per caso – ammette -. Poi con il tempo me ne sono innamorata”. E naturalmente come si fa ad amare la Roma se non si ama Francesco Totti?

E allora quel pranzo, in apparenza banale, si trasforma in qualcosa che resterà. Una foto, una frase, un gesto che molti romanisti capiranno al volo. Anche quelli che magari non chiederebbero mai un selfie, ma che si ritroverebbero con la stessa faccia di Stefania. Da sottona, sì. E con orgoglio.