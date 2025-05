Fantaconsigli di formazione per la 37ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 37ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da McTominay a Lookman: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: dentro ancora Fazzini

Siamo arrivati al penultimo turno di campionato e per Claudio Mancini si può puntare su Di Gregorio per la porta in questa giornata. L’Udinese ha ormai la testa già alla prossima stagione e può essere una scelta interessante per un cleansheet. Chi ha ancora tutto da vincere è il Napoli e Di Lorenzo è il nome per la difesa. Il capitano azzurro cerca un gol da troppe giornate ormai. Massima fiducia per Fazzini che sta vivendo un finale clamoroso e contro il Monza va schierato. Davanti Lookman, una garanzia assoluta.

🔹 Di Gregorio (Juventus) – Un nome interessante per trovare un cleansheet in questa giornata.

🔹 Di Lorenzo (Napoli) – Il capitano cerca di ritrovare un gol dopo diverse settimane.

🔹 Fazzini (Empoli) – Il centrocampista vive un momento d’oro e va schierato contro il Monza.

🔹 Lookman (Atalanta) – La solita garanzia, va schierato nell’unico anticipo di giornata.

🚀 I consigli di Antonio Papa: Krstovic da schierare

Il nostro Antonio Papa punta su De Gea per questa giornata. Il Bologna potrebbe essere stanco per la vittoria in Coppa Italia e il portiere della Fiorentina può esaltarsi in chiave modificatore. Stuzzica Cacace in difesa contro un Monza retrocesso. Nome stuzzicante anche in chiave bonus. A centrocampo è Oristanio il nome indicato, serve ancora un suo gol contro il Cagliari per credere nella salvezza. In avanti non si lascia fuori Krstovic contro un Torino che ha staccato la spina.

🔹 De Gea (Fiorentina) – Da buoni voti contro il Bologna, nonostante una gara difficile.

🔹 Cacace (Empoli) – Un nome che stuzzica contro il Monza, può portare dei bonus.

🔹 Oristanio (Venezia) – Con il Cagliari va confermato, può essere ancora decisivo.

🔹 Krstovic (Lecce) – Va confermato in casa contro un Torino ormai spento.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: McTominay intoccabile

Per la penultima giornata Mariangela Damiano consiglia Carnesecchi in porta. Fiducia contro un Genoa che non ha più nulla da chiedere al campionato. Ispira Baschirotto in casa contro il Torino, può essere persino la giornata di un suo gol. Non si può lasciare fuori questo McTominay, ormai un fattore al Fantacalcio. In avanti conferma per Kolo Muani contro l’Udinese dopo il gol alla Lazio.

🔹 Carnesecchi (Atalanta) – Si può sperare in un cleansheet utilissimo contro il Genoa.

🔹 Baschirotto (Lecce) – In casa contro il Torino potrebbe persino portare un bonus.

🔹 McTominay (Napoli) – Come si fa a lasciarlo fuori? Ormai è un fattore ogni settimana.

🔹 Kolo Muani (Juventus) – Contro l’Udinese va schierato, può segnare ancora.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: sorpresa Douglas Luiz

L’esperto Lorenzo Cantarini dà fiducia a Svilar nella gara contro il Milan, si esalta nei big match. In difesa cerca un clamoroso gol Ismajli, contro il Monza già retrocesso. Ancora più incredibile riuscire a beccare il primo bonus di Douglas Luiz, ma a centrocampo stuzzica contro l’Udinese. In attacco spazio al grande ex Abraham contro la Roma.

🔹 Svilar (Roma) – Il migliore in tutto il campionato. Anche con il Milan si può schierare.

🔹 Ismajli (Empoli) – Che trovi il primo bonus della stagione proprio contro il Monza? Si può fare un tentativo

🔹 Douglas Luiz (Juventus) – Ancora a cerca di bonus alla penultima giornata, scelta per cuori forti.

🔹 Abraham (Milan) – Da ex può far male proprio alla Roma, un tentativo anche da subentrato si può fare.