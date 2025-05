Osimhen, si riapre la pista Manchester: due eventi possono sbloccare tutto

Basta una vittoria e una firma per cambiare tutto. Osimhen torna al centro del mercato, tra sogni inglesi e incroci d’alta quota. Il Napoli attende, consapevole che l’estate ancora una volta ruoterà attorno a lui

Victor Osimhen è pronto a riaccendere l’estate. Puntuale come un temporale a Ferragosto, il suo nome torna al centro del mercato. Per il terzo anno di fila, l’attaccante nigeriano si ritrova al centro di offerte vere, voci inventate e smentite d’ordinanza. Ma stavolta l’addio al Napoli sembra davvero più vicino che mai.

Nel 2023 era incedibile, blindato da De Laurentiis dopo lo scudetto. Il Napoli respingeva ogni assalto, anche da 120 milioni, con un gesto che parlava chiaro: non si vende. Punto. Nel 2024, invece, il club era pronto ad ascoltare, ma l’offerta giusta non è mai arrivata. Risultato? Lite plateale e prestito “diplomatico” al Galatasaray per limitare i danni. Per fortuna a Istanbul è venuto fuori il miglior Osimhen e ha ricordato a tutti di che pasta è fatto.

Questa volta, quindi, le pretendenti non mancano. Gli emissari del calcio saudita sono sempre lì, pronti a versare cifre indecenti per convincere Osimhen a cambiare vita. Ma Victor, finora, ha preferito rimandare. Non è ancora il momento, dice. E forse non lo sarà mai.

Nel frattempo, da Torino si osserva. La Juventus sogna un colpo clamoroso, e nonostante le smentite ufficiali di Giuntoli, l’interesse per Osimhen è reale. Ma appare difficile che sia davvero il club bianconero a persuadere De Laurentiis. Più facile che lo faccia ad esempio il Manchester United, che può pagare la clausola da 75 milioni e portarselo subito a casa. Ma vorrà farlo? Dipende. Principalmente da due fattori.

Osimhen al Manchester United: dipende da due eventi

Tutto parte da una partita. O meglio: da una finale. Se il Manchester United dovesse vincere l’Europa League, avrebbe accesso diretto alla prossima Champions. E a quel punto si riaprirebbero scenari impensabili fino a poche settimane fa, anche per l’attacco.

Il club ha già investito tanto, ma senza la vetrina della Champions ha dovuto congelare certe ambizioni. La vittoria cambierebbe tutto: budget aumentato, nuove priorità, e la necessità di puntare su un attaccante d’esperienza. Non più solo nomi futuribili, ma profili pronti a incidere da subito. E Osimhen, da questo punto di vista, ha tutto.

Il secondo evento che può rimescolare le carte arriva da Londra. L’Arsenal ha messo gli occhi su Viktor Gyokeres, lo svedese del Benfica. Ha già fatto una prima mossa e ha trovato l’intesa con il giocatore. Se chiude, Ruben Amorim resta col cerino in mano, lui che stravede per il suo pupillo svedese e lo ha inserito in cima alla lista.

In quel caso, Osimhen diventerebbe la prima alternativa. Forse anche la preferita. Il club inglese avrebbe la disponibilità economica per andare all-in, e il Napoli non aspetta altro. La sensazione, quindi, è che il futuro di Osimhen passi per l’Inghilterra. E che tutto dipenda da due partite: una in campo e una fuori. Una finale europea e una trattativa tra Arsenal e Benfica. Se vanno in porto entrambe, il Manchester United torna davvero in corsa.