Roma, Ghisolfi sotto accusa: “Ha buttato più di 50 milioni”. E un dato è clamoroso

Sembrava una stagione già scritta, e invece ha preso una piega inaspettata. Mentre Ranieri accende le speranze, i riflettori si spostano sul mercato. Ghisolfi sotto esame, tra intuizioni isolate e 50 milioni che bruciano. A Roma, certi errori restano sulla pelle

La stagione della Roma potrebbe finire nel modo più sorprendente possibile, viste le premesse. Da quando è arrivato Claudio Ranieri, si è passati dal rischio retrocessione al sogno Champions. Sì, proprio così. Perché i numeri parlano chiaro: diciannove risultati utili consecutivi prima dell’Atalanta, una squadra che ha cominciato a girare e uno spogliatoio che si è ricompattato.

Ma non è tutto oro. Anzi. Le zone d’ombra non mancano. Dall’esonero doppio – prima De Rossi, poi Juric – fino ad alcuni acquisti che non hanno reso quanto ci si aspettava. E infatti, sui social, sono in molti ad aver messo nel mirino Florent Ghisolfi, direttore sportivo arrivato la scorsa estate, presentato come figura chiave per sostenere le idee di De Rossi. Peccato che quel progetto sia durato poco. E che ora lo stesso Ghisolfi sia finito sotto processo.

Qualcosa di buono c’è. L’intuizione Koné, ad esempio. L’investimento su Soulé, che ci ha messo un po’ ma ha iniziato a farsi valere. E anche Saelemaekers, utile e duttile, anche se in prestito. Però a fronte di queste luci, ci sono tante ombre. E parliamo di ombre costose.

Il primo nome sulla lista è Artem Dovbyk, pagato 30,5 milioni al Girona. Stagione senza disastri, certo, ma neppure all’altezza delle aspettative. Poi c’è il caso forse più assurdo: Enzo Le Fée. Scelto da De Rossi, pagato 23 milioni, è diventato presto un oggetto misterioso. Fino alla cessione rapida in Serie B inglese.

Da Salah-Eddine a Saud: gli acquisti contestati a Ghisolfi

E non è finita. In mezzo ci sono anche Salah-Eddine, Dahl, Saud Abdulhamid, più Rensch arrivato a gennaio, accolto come grande prospetto ma mai davvero decisivo. Sommando le cifre di questi acquisti, si arriva a oltre 50 milioni di euro. E da qui parte la contestazione vera e propria.

Ma c’è anche un altro dato che vale la pena guardare. Un indicatore semplice, ma eloquente: il minutaggio. Chi ha davvero inciso in campo? Basta guardare la top 10 dei calciatori più utilizzati in stagione per capire. Solo due nuovi acquisti sono presenti: Koné e Dovbyk. Gli altri otto? Tutti già in rosa.

Soulé è undicesimo, Saelemaekers quindicesimo, Rensch addirittura ventesimo. E in mezzo c’è anche Hummels, diciassettesimo, che però rientra nella categoria dei rimpianti più che dei colpi riusciti.

Insomma, i numeri parlano. E dicono che quest’anno il mercato della Roma ha inciso poco. Troppo poco. Al punto che in molti si chiedono se Ghisolfi resterà al suo posto o se si cambierà pagina. Per ora, Ranieri ha riportato entusiasmo e ordine. Il resto dovrà farlo la società. E se sarà ancora Ghisolfi a guidare il mercato, dovrà farlo con idee più chiare, colpi più solidi, e un progetto che stavolta tenga anche nella bufera.