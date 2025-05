Gasperini, nuova offerta inaspettata: rischio effetto domino in Serie A

Il tecnico dell’Atalanta avrebbe ricevuto un’offerta inaspettata e si potrebbe aprire un effetto domino sulle panchine del campionato italiano

Il futuro di Gian Piero Gasperini è ancora incerto. L’allenatore dell’Atalanta è legato a un contratto fino al 2026 con la Dea, ma già in estate potrebbe dire addio. Alcune dichiarazioni di metà stagione, avevano fatto presagire una separazione praticamente certa, mentre le ultime uscite hanno evidenziato un rapporto più sereno tra le parti.

Gasperini avrebbe aperto a una permanenza all’Atalanta, ma a determinate condizioni, che rischiano di collidere con quelle che sono le volontà del club. Sullo sfondo, intanto, ci sono squadre interessate alla figura del tecnico, su tutte quella della Roma. I giallorossi vorrebbero portare il Gasp a sedersi in panchina il prossimo anno, ma la trattativa è complessa.

Gasperini ancora all’Atalanta? La nuova offerta

A spiazzare anche le inseguitrici, è stata la stessa Atalanta, che avrebbe presentato una nuova proposta al proprio allenatore. Secondo quanto riferito dai colleghi di TMW, i nerazzurri vorrebbero legarsi a Gasperini fino al 2027. Un’opzione che non convincerebbe particolarmente lo stesso tecnico, che si ritroverebbe nella stessa situazione vissuta quest’anno.

Gli scenari che si aprono sono dunque molteplici. Da una parte Gasperini potrebbe aspettare il termine della prossima stagione, per poi valutare un eventuale prolungamento o un addio a fine contratto. Dall’altra potrebbe decidere di andare via prima del tempo, salutando già a giugno. E infine c’è la terza opzione: quella di un rinnovo più lungo.

L’allenatore dell’Atalanta avrebbe in mente un contratto fino al 2028, con in parallelo un calciomercato molto importante, che rinforzi ulteriormente la squadra. L’obiettivo è quello di vincere, in primis la Serie A, potendo chiudere un cerchio di una storia meravigliosa iniziata ormai circa 10 anni fa.

Le parti dovranno incontrarsi seriamente per discutere, rischiando di scatenare un effetto domino importante in Serie A. Se Gasperini restasse a Bergamo, non si libererebbe lo slot di una squadra importante da allenare e bloccando lo stesso allenatore dal firmare per altre realtà. Le stesse che dovrebbero così cercare nuovi nomi, creando un incastro sempre più complesso.

Ancora due partite e anche questo campionato sarà terminato e la dirigenza atalantina potrà capire meglio come muoversi con Gasperini. Intanto la Roma continua a monitorare la sua posizione, nella speranza di portare un allenatore super nel club, utile per tornare a sognare ai piani altissimi della classifica.