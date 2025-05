Milan, che scippo alla Juventus: si ricompone una coppia da record

Quando tutto sembra da rifare, può servire chi sa da dove ricominciare. Qualcuno ha già sfiorato l’impresa, lasciando un segno profondo anche senza trofei. Il presente del Milan scricchiola, ma il futuro potrebbe avere un volto noto. E un’idea che sa di rivincita

Il tempo di completare questa stagione sciagurata, e per il Milan sarà già ora di guardare avanti. Non è più questione di sistemare qualcosa: qui si tratta di ripartire da capo. E la sensazione, ormai, è comune a molti. La mancata vittoria della Coppa Italia ha finito per affossare anche gli ultimi alibi.

In caso di sconfitta a Roma, il Milan saluterà l’Europa League e dovrà aggrapparsi all’ultima giornata per strappare almeno un posto in Conference. Ma siamo davvero sicuri che serva a qualcosa? Per come si è chiuso l’anno, forse è meglio lasciar andare.

Per Sergio Conceiçao resta in bacheca solo la Supercoppa Italiana. Una coppa, certo. Ma che non può bastare per reggere l’urto delle critiche. Il progetto, così com’è, si è afflosciato in corsa. E nella rivoluzione che si prepara a fine stagione, anche lui finirà per essere travolto. Il Milan cambierà allenatore. È una conclusione ormai scontata.

Ma prima ancora della panchina, serve un timone. Serve una guida tecnica che non sia di passaggio. Uno che sappia mettere ordine, scegliere con logica, costruire qualcosa che abbia un respiro lungo. Il primo nodo, infatti, è proprio questo: scegliere un nuovo direttore sportivo.

Milan, idea Giuntoli: e se con lui arrivasse Sarri?

Negli ultimi giorni sono usciti tanti nomi. Alcuni già noti, altri più sorprendenti. Ma in mezzo a tutte le opzioni, ce n’è uno che, a sorpresa, ha messo d’accordo gran parte dell’ambiente interno: Cristiano Giuntoli. Sì, proprio lui. Il dirigente che ha costruito il Napoli dei record, oggi alla Juventus. E che non è affatto sicuro di restarci. A Torino l’aria è pesante, e dopo una stagione tutt’altro che esaltante, qualcuno potrebbe pagare il conto. Anche lui. Se il Milan dovesse bussare con il progetto giusto, Giuntoli potrebbe anche ascoltare.

E qui viene la parte interessante. Perché se davvero dovesse arrivare lui, non è da escludere che si porti dietro un uomo di fiducia, uno che conosce da anni e con cui ha già scritto una pagina bellissima di calcio italiano: Maurizio Sarri. Un’accoppiata che ha già fatto sognare Napoli. Novantuno punti, il miglior gioco d’Italia, uno scudetto sfiorato e rimasto nel cuore dei tifosi. Un progetto che non ha portato trofei, ma ha cambiato il modo di vedere il calcio. E che potrebbe trovare nuova vita proprio a Milano.

Il Milan ha bisogno di questo: di un’idea, di una visione chiara, di uomini che sappiano lavorare con coerenza e senza fronzoli. Non servono figurine o nomi da copertina. Serve gente che sappia rimettere in piedi una squadra stanca. Serve una ripartenza vera. E forse, per farlo, servono proprio due che un miracolo lo hanno già sfiorato.