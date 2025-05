Allegri, già scelta la prossima panchina? Incontro con il presidente per trattare

Il tecnico toscano avrebbe già scelto la sua prossima destinazione: trapela un’importante indiscrezione su un incontro con il presidente di un top club

Emergono importantissime novità sul futuro di Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano è rimasto fermo durante questa stagione, dopo l’esonero con la Juventus a maggio dello scorso anno. Dopo un lungo periodo di stop, uno dei tecnici più vincenti in Serie A sarebbe pronto a tornare in panchina.

Già nelle prossime settimane, il suo nome potrebbe rimbalzare nuovamente in maniera prepotente suo quotidiani e i principali media. Al momento, qualsiasi tipo di accostamento è considerabile solamente come rumor, ma resta assolutamente plausibile una sua firma per un top club, anche del nostro campionato.

Allegri incontra De Laurentiis: accelerata con il Napoli?

Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, in occasione degli Internazionali di tennis a Roma, Max Allegri avrebbe incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis. Una semplice chiacchierata casuale o qualcosa di più programmato? Non c’è dato saperlo, ma sicuramente il nome del tecnico toscano appare in orbita Napoli già da qualche settimana.

Il tutto sarà strettamente legato al finale di questa stagione, con gli azzurri impegnati nella lotta scudetto, a 90 minuti dalla possibile gloria o dalla depressione sportiva. Una volta terminato questo incredibile campionato, la dirigenza partenopea potrà occuparsi seriamente del futuro. In fase di mercato si sono già sondati nomi come De Bruyne o David, ma anche in panchina le cose potrebbero cambiare.

Antonio Conte, infatti, non è così sicuro di rimanere la prossima stagione al Napoli e potrebbe seriamente valutare un addio dopo un solo anno. Proprio la Juventus, ex squadre anche di Allegri, lo starebbe convincendo a firmare. Un clamoroso ritorno, dell’allenatore che precedette Max nei suoi anni in bianconero.

Un effetto domino veramente incredibile, che spingerebbe il patron De Laurentiis ad accelerare le operazioni per Allegri. Ma l’allenatore toscano è, appunto, collegato al destino di Conte. Se il salentino decidesse di guidare ancora gli azzurri il prossimo anno, la trattativa non vedrebbe neanche la luce.

Ecco quindi che Roma e Milan restano alla porta. Seppur più distanti, le due società italiane stanno monitorando la situazione di Allegri, con i giallorossi che apparirebbero avanti, nonostante le clamorose voci che porterebbero a Klopp. Un intreccio folle per questa estate che si prospetta caldissima per il mercato degli allenatori.