Ora De Zerbi può tornare in Italia: leggete cosa dice il presidente del Marsiglia

Il vento sembrava essersi calmato. Ma a Marsiglia, il mare resta sempre mosso: ecco perché Roberto De Zerbi potrebbe lasciare e tornare a strizzare l’occhio al campionato italiano

Dopo settimane turbolente e qualche voce insistente sul suo futuro, Roberto De Zerbi aveva provato a chiudere la questione con poche parole secche: “Resto qui”. Una dichiarazione che pareva archiviare tutto. L’ambiente era tornato sereno, le tensioni interne al club si erano raffreddate, e la stagione – per quanto complicata – si è chiusa con un secondo posto in Ligue 1 e un biglietto per la prossima Champions League. E invece no. O almeno, non del tutto.

È bastata una frase del presidente Pablo Longoria per riaccendere i riflettori e rimescolare le carte: “Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio”. Una frase che pesa più di quanto sembri. Perché il brasiliano ha un contratto fino al 2028, è giovane, è appetito da mezza Europa e principalmente dall’Inter, eppure Marsiglia ha fretta di cederlo. Tradotto: c’è bisogno di liquidità. E in fretta.

Il progetto tecnico, che aveva convinto De Zerbi a sposare la causa marsigliese con entusiasmo, rischia ora di subire un brusco ridimensionamento. E in uno scenario del genere, le certezze possono sgretolarsi in pochi giorni.

Nessuna rottura, sia chiaro. Né ufficiale né ufficiosa. Ma i segnali che arrivano dalla dirigenza francese non lasciano tranquilli. Vendere per fare cassa, rivedere i piani, rinunciare a pedine importanti. Tutti elementi che potrebbero non sposarsi con la filosofia ambiziosa di un allenatore come De Zerbi, che ha bisogno di un terreno fertile per far sbocciare le sue idee.

De Zerbi torna in Italia? Le squadre che potrebbero essere interessate

In Italia, intanto, qualcuno ha già cominciato a fare i conti. Perché il nome dell’ex tecnico del Brighton resta nel radar di più di una big, nonostante le smentite di facciata. C’è chi ha cambiato guida tecnica da poco, ma non si sente pienamente al sicuro. E chi, magari, sogna un salto di qualità affidandosi proprio a lui. Non ci sono trattative aperte – almeno ufficialmente – ma la sensazione è che la situazione potrebbe evolversi in fretta.

La storia di Luis Henrique è solo la punta dell’iceberg. L’Inter, che ha già trovato un’intesa con il giocatore su un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a salire, deve ancora convincere il Marsiglia. La richiesta è di 30 milioni, i nerazzurri sono fermi a 20, con qualche bonus a fare da ponte. Ma la concorrenza è agguerrita, come ha confermato lo stesso Longoria: “Non c’è solo l’Inter. Il Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti, il mercato si anticipa molto.”

Una frase che, tra le righe, fa capire quanto il club sia pronto a trattare. E a vendere. Il rischio, per De Zerbi, è ritrovarsi senza alcune delle pedine su cui aveva costruito le sue idee. Ma chi potrebbe prendere De Zerbi in Italia? C’è di sicuro il Milan, se Conceiçao come pare va via a fine stagione, ma attenzione anche ad altri tipi di squadre: l’Atalanta se con Gasperini non si trova un accordo o la Fiorentina, che potrebbe salutare Palladino nonostante il rinnovo e lusingare l’allenatore bresciano con un progetto convincente. A quel punto la palla starebbe solo a lui, con buona pace di Longoria.