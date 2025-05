Roma, adesso c’è il nome del nuovo allenatore: il comunicato parla chiaro

Il club giallorosso ha trovato il nuovo allenatore: arriva l’annuncio ufficiale che svela tutto, il comunicato parla chiaro

L’immagine senza dubbio più bella, che resterà nella mente e negli occhi dei tifosi e degli appassionati di calcio è quella della Curva Sud prima di Roma-Milan. La bellezza del calcio è tutta lì, anche nei gesti volti ad omaggiare chi lavora con cuore, anima e dedizione raccogliendo anche frutti grandi e maturi del suo lavoro.

L’omaggio della Sud ad un “suo” uomo è stato doveroso e bellissimo. “Claudio Ranieri” recitava una bella fetta del settore con consegna della Lupa da Pellegrini nelle mani dell’allenatore è stato un epilogo spettacolare. Il tecnico ha lasciato così da campione nella sua ultima all’Olimpico ed il successo della squadra giallorossa sul Milan a blindare almeno l’Europa League è stato un finale degno.

La prossima settimana ultima panchina della sua carriera, poi il ruolo di senior advisor del club a Trigoria. Una scelta importante da parte della proprietà, anche un atto di riconoscenza verso quel tecnico che ha preso la squadra alle soglie della zona retrocessione e l’ha portata in Europa.

Roma, Ranieri saluta: i nomi vagliati dalla dirigenza

I Friedkin hanno provato a trattenerlo ma, ricevuta risposta negativa, gli hanno consegnato le chiavi della dirigenza, com compiti anche nella scelta del prossimo allenatore. già, un rebus non da poco perché sarà fondamentale non ripetere gli stessi errori commessi in questa stagione.

E così serve un profilo che possa essere perfetto per la piazza giallorossa. E così la dirigenza sta lavorando già da settimane, disseminando qua e là anche qualche indizio. Nomi altisonanti o comunque profili di spessore accostati alla Roma, un segnale di come c’è tutta l’intenzione di fare le cose per bene quest’anno.

Da Pioli ad Allegri fino al sogno Klopp, sono diversi i tecnici attenzionati a Trigoria. Nelle ultime ore, però, è arrivato un comunicato ufficiale che sa quasi di proclamazione. Il riferimento è a Francesco Farioli che ha appena annunciato attraverso i canali social il suo addio all’Ajax.

Un talento italiano per la panchina giallorossa? L’annuncio che sa di conferma

In un messaggio rivolto ai tifosi, Farioli ha spiegato come vi fossero “opinioni diverse tra lui ed il club sul lavoro e sul raggiungimento degli obiettivi“. Una diversa visione di vedute che ha di fatto portato all’addio al termine della stagione. un campionato che è finito con una beffa atroce per i Lancieri.

Primi in classifica per quasi tutto il campionato, arrivando addirittura ad avere 12 punti di vantaggio sul PSV, ha sperperato tutto quanto accumulato fino a perdere addirittura il campionato, con la vittoria contro il Twente nell’ultima giornata inutile ai fini del torneo. L’Ajax è tornato in Champions League ma lo Shale – il campionato olandese – ha preso la strada di Eindhoven.

Farioli, che ha lasciato la Johan Cruijff Arena in lacrime dopo l’ultimo turno, dopo essere stato il primo tecnico italiano a guidare i Lancieri ed il primo straniero dal 1998, è ora pronto per una nuova avventura. E potrebbe chiamarsi proprio Roma. Sebbene, giovanissimo, Farioli è apprezzato per come fa giocare le squadre, con un calcio verticale e propositivo, mostrato prima a Nizza e poi proprio ad Amsterdam.