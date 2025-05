Verrati “torna” in Italia: la decisione del centrocampista infiamma i tifosi

L’ex centrocampista del Paris Saint Germain è pronto a tornare in Italia: il centrocampista ha deciso, i tifosi del club sono già entusiasti

Ci sono storie che non si chiudono mai davvero. E a volte, il richiamo delle proprie radici è più forte di qualsiasi trofeo. Marco Verratti lo sa bene. Dopo una carriera costellata di successi al Paris Saint-Germain, dove ha scritto pagine importanti del club parigino, il centrocampista abruzzese starebbe valutando un ritorno nel calcio italiano. Ma non si tratta di un trasferimento di mercato: stavolta, il rientro sarebbe dietro la scrivania, non sul terreno di gioco.

Gli anni d’oro al PSG: classe, titoli e leadership

Quando arrivò a Parigi nel 2012, in molti si chiedevano se un ragazzo di appena vent’anni, proveniente dalla Serie B italiana, potesse reggere la pressione di un grande club europeo. Undici anni e più di 400 presenze dopo, Verratti ha risposto sul campo: dieci campionati francesi vinti, sei Coppe di Francia, sei Coppe di Lega e un ruolo centrale in un progetto ambizioso.

Al PSG è diventato un simbolo, uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio. Non ha mai smesso di essere il metronomo di centrocampo, capace di dettare i ritmi con una visione di gioco fuori dal comune. Ha giocato al fianco di fuoriclasse come Neymar, Mbappé, Ibrahimović, Messi.

Ma nonostante la ribalta internazionale, non ha mai dimenticato le sue origini. Né quel campo di Pescara su cui tutto è cominciato. E forse è proprio da lì che oggi vorrebbe ripartire.

Dal Qatar con nostalgia: l’esperienza all’Al Arabi

Attualmente, Marco gioca all’Al Arabi, nella Qatar Stars League. Una nuova tappa della sua carriera, iniziata nel 2023, che gli ha offerto uno scenario diverso, lontano dai riflettori dell’Europa. Un campionato meno competitivo, ma anche meno stressante, utile forse per allungare gli anni in campo.

Eppure, da qualche settimana, i segnali sono chiari: Verratti starebbe pensando all’Italia. Non solo per vivere, ma per investire, per costruire qualcosa che resti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, il giocatore sarebbe vicino ad acquisire una quota importante del club che lo ha lanciato: il Pescara Calcio. Una notizia che, se confermata, avrebbe un enorme valore emotivo e simbolico per tutti i tifosi biancazzurri.

Un ritorno alle origini: Verratti vuole acquistare il Pescara

La trattativa con il presidente Daniele Sebastiani sarebbe già in fase avanzata. Si parla di un’operazione che porterebbe Verratti ad acquisire circa il 44% delle azioni della Delfino Pescara 1936. Un ingresso in società che andrebbe ben oltre il semplice investimento: significherebbe riportare nel club uno dei figli più talentuosi della sua storia recente.

Il progetto potrebbe coinvolgere anche altri imprenditori italiani, interessati a rilanciare una piazza storica del nostro calcio. L’entusiasmo tra i tifosi è già alle stelle. E come potrebbe essere altrimenti? Marco rappresenta l’anima di una delle stagioni più indimenticabili per la tifoseria: quella della promozione in Serie A nel 2011-2012 con Zdenek Zeman in panchina e accanto a lui due compagni oggi ben noti, Insigne e Immobile. Un trio spettacolare che fece sognare una città intera.

Dopo quella stagione, Verratti fu ceduto al PSG per 12 milioni di euro, ma il legame con Pescara non si è mai interrotto. Ora, più di dieci anni dopo, il centrocampista di Manoppello sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la maglia biancazzurra. Stavolta però, non sul campo, ma nelle stanze dove si decide il futuro.

Che sia nostalgia o desiderio di dare qualcosa indietro alla sua terra, il gesto di Verratti non lascia indifferenti. Può un campione rimettere in moto il cuore sportivo della sua città? La risposta potrebbe arrivare presto, ma intanto una cosa è certa: il sogno dei tifosi pescaresi ha ripreso a pulsare. E tu, cosa faresti se fossi nei suoi panni?