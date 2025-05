Allegri, due club in corsa: giornata decisiva per il futuro? Il retroscena

Due società inseguono il tecnico toscano e la giornata di oggi potrebbe diventare decisiva per conoscere il futuro dell’allenatore

Giornata interlocutoria per il futuro di Massimiliano Allegri, accostato da giorni alla panchina del Napoli. Nonostante gli azzurri siano concentrati sul finale di stagione, con lo scudetto ancora in gioco, il futuro degli azzurri è un tema caldo. La permanenza di Antonio Conte non è scontata, anzi. Il tecnico salentino è al centro di rumors che lo vedono sempre più lontano dal club del patron De Laurentiis.

Da qui la possibilità di vedere proprio Max Allegri come suo sostituto. Sullo sfondo anche il Milan. I rossoneri richiamerebbero il mister livornese, dopo circa 10 anni dal suo addio, per revitalizzare una rosa allo sbando. Il nono posto di questa stagione ha rappresentato un disastro e senza Europa il prossimo anno, servirà una rivoluzione totale a partire proprio dalla guida tecnica.

Allegri tra Napoli e Milan: il destino incrociato con Italiano

Il piano originale del Milan, però, sembrerebbe rispondere al nome di Vincenzo Italiano. L’allenatore del Bologna, squadra che ha battuto i rossoneri in finale di Coppa Italia, rappresenta il futuro delle panchine in Italia. Destinato ai top club, nella giornata di oggi incontrerà proprio la dirigenza rossoblù. Il club emiliano vorrebbe trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma andrà capita la volontà del tecnico.

Se Vincenzo Italiano deciderà di restare al Bologna, allora il Milan dovrà puntare su un piano B. Questo spingerebbe i rossoneri a fare un tentativo concreto per Allegri. A quel punto toccherà al Napoli capire le intenzioni di Conte e valutare un affondo per il livornese.

Diverso sarebbe lo scenario in caso di addio di Italiano dal Bologna. Un suo eventuale passaggio al Milan, aprirebbe la strada di Allegri proprio verso il Napoli. Diventa interlocutoria, dunque, la giornata di oggi, dove si darà il via a un possibile effetto domino nelle panchine di Serie A, con un calciomercato tra allenatori che renderà bollente l’estate.